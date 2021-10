Air Algérie dévoile son programme de vols additionnels

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé son programme de vols additionnels de et vers Tunis et Montréal.

Air Algérie a publié un communiqué sur sa page Facebook son programme de vols additionnels de et vers Tunis et Montréal a partir respectivement du 24 et du 26 octobre.

A partir du 24 octobre 2021:

Alger-Tunis-Alger: tous les mercredis et dimanches

A partir du 26 octobre 2021:

Alger-Montréal: tous les mardis, jeudis et samedis

Montréal-Alger: tous les mardis, jeudis et samedis (Arrivée J+1).

Air Algérie renforcera a moyen terme sa part de marché

La compagnie nationale de transport aérien “Air Algérie” devra renforcer sa part de marché a moyen terme, a indiqué lundi a Alger le ministre des Transports, Aissa Bekkai.

“La croissance prévue de la dynamique des transports au cours des prochaines années permettra de renforcer les parts de marché de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a moyen terme et de garantir sa place de grande compagnie régionale africaine”, a précisé le ministre dans un exposé sur le secteur devant la Commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Il a également relevé l’importance du projet de la joint-venture spécialisée dans la maintenance aéronautique grace a la base de maintenance aéronautique relevant de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie.