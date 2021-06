La compagnie aérienne Air Algérie a réduit les frais du pack confinement a 33 000 da TTC par passager. L’annonce a été faite dans la page Facebook de la même entreprise

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, a annoncé, ce lundi 31 mai 2021, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la fermeture de ses agences Paris Opéras et de Marseille Saint Charles, pour des raisons sécuritaires et sanitaires.

« Pour des raisons sécuritaires et sanitaires, Air Algérie a été contrainte de fermer les agences Paris Opéra et Marseille Saint Charles et vous invite a contacter le Contact Center pour tout achat ou confirmation de votre billet », a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué.