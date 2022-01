Air Algérie: les anciens billets de et vers le Caire et Genève sont toujours valides

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé dimanche la possibilité de modifier les anciens billets de et vers le Caire et Genève sans frais supplémentaires.

“Pour plus de flexibilité pour vos prochains voyages, Air Algérie vous informe que tous vos anciens billets, de et vers le Caire, émis avant le 28 janvier 2022, et de et vers Genève, émis avant le 29 janvier 2022, sont modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires (dans la même classe)”, a indiqué la compagnie dans une publication sur sa page Facebook officielle.

Pour rappel, Air Algérie a repris mardi dernier ses vols a destination d’Egypte et de Suisse.

Les deux lignes sont exploitées via deux vols/semaine a destination du Caire et un vol/semaine a destination de Genève.