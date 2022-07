Air Algérie: Les vols de et vers Londres transférés partiellement à l’aéroport Stansted a compter du vendredi

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, mercredi dans un communiqué, le transfert partiel, a compter du vendredi prochain, de ses vols a destination et en provenance de Londres, a l’aéroport Stansted, et ce, en raison de la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow.

« Suite a la mesure unilatérale prise par l’aéroport de Londres Heathrow, imposant a toutes les compagnies aériennes activant sur ladite plateforme, une limitation de trafic et de mouvements d’avions, Air Algérie est contrainte de transférer une partie de son activité a compter du 22 Juillet 2022, vers l’aéroport de Stansted », est-il indiqué dans le communiqué.

La décision d’Air Algérie vise a pallier a l’annulation de ses rotations avec le Royaume-Uni et assurer l’acheminement de ses passagers vers les destinations souhaitées, assure la même source, soulignant que l’aéroport de Stansted sis aux alentours de Londres, est le « seul aéroport offrant une disponibilité immédiate et répondant aux conditions d’exploitation des vols en terme de créneaux et d’assistance handling. »

Ainsi, le vol Alger-Londres Heathrow (AH2054) du 22 juillet devient Alger-Londres Stansted (AH2354) programmé a 14h50, alors que le vol Londres Heathrow-Alger (AH2055) du 23 juillet devient Londres Stansted-Alger (AH2355) programmé a 19h00.

Des bus pour le transfert entre l’aéroport Londres Heathrow et Londres Stansted seront mis a la disposition des passagers, selon le communiqué d’Air Algérie.