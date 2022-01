Alger: 7ème session des consultations politiques algéro-françaises

Les travaux de la 7ème session des consultations politiques algéro-françaises ont débuté, ce dimanche, a Alger au niveau des Secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays.

La session, qui s’étalera du 30 au 31 janvier, se tient sous la co-présidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, M. Chakib Rachid Kaid, et du Secrétaire général du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, M. François Delattre.

Les deux parties examineront l’évolution générale de la coopération bilatérale et aborderont les questions régionales et internationales d’intérêt commun.