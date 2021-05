Ambassadeur d’Algérie en France : L’entrée en Algérie sera initialement depuis la France

L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud a révélé dans la soirée de ce vendredi 21 mai 2021, que la France sera initialement le seul pays depuis lequel, les Algériens seront autorisés a regagner le pays.

En marge d’une déclaration accordée a la télévision nationale, l’ambassadeur s’est félicité de la décision de rouvrir les frontières de faire en sorte qu’il ait 5 vols quotidiens a partir de la France : Paris Lyon et Marseille a destination d’Alger Oran et Constantine.

« Dans une première étape, les algériens seront autorisés de regagner le sol algérien seulement depuis la France, et pourquoi pas étudier la possibilité de rouvrir encore deux autres destinations certainement Lille et Toulouse et du côté algérien Annaba et Tlemcen. Faisons ça étape par étape »,a-t-il dévoilé.