ANP: Echec d’introduction de 2 quintaux de kif traité

“Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période allant du 14 au 20 octobre 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national “, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, “des détachements de l’ANP ont saisi, lors d’une opération de recherche et de ratissage en 6ème Région militaire, (3) pistolets mitrailleurs, (4) chargeurs de munition et (200) balles de différents calibres, alors que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté (9) éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations”.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et “en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, (51) narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de (2) quintaux et (96) kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que (2.133.825) comprimés psychotropes et (1) kilogramme de cocaïne ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires”, ajoute le bilan.

“A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, des détachements de l’ANP ont arrêté (137) individus et saisi (22) véhicules, (196) groupes électrogènes, (90) marteaux piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite”.

De même, “(9) autres individus ont été appréhendés et (3) pistolets mitrailleurs, (2) fusils de chasse et (51.150) litres de carburants destinés à la contrebande, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes”.

Par ailleurs, “les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine de (231) individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que (412) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national”, conclut le bilan.