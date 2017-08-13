تحفظت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على "الأساتذة الجدد" الذين لم يسووا وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، بحيث ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تعويضهم بمن هم في القائمة الاحتياطية.
بالمقابل أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول سيدفع بوزارة التربية الوطنية اللجوء من جديد إلى نظام "التعاقد" و العمل به خاصة في تخصصات الفرنسية، الانجليزية و الرياضيات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، قد ألغت توظيف الأساتذة الجدد جراء عدم تسويتهم لوضعياتهم تجاه الخدمة العسكرية، أين تحفظت على نجاحهم لدى قيامها "بالرقابة البعدية" للملفات، فيما ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تغطيتها بقوائم "الاحتياطيين" وفق الترتيب الاستحقاقي، و إلى حين إعادة تفعيل "الأرضية الرقمية" للتوظيف من جديد ولائيا و وطنيا، التي تم غلقها في ال24 سبتمبر الجاري.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن مشكل "الشغور البيداغوجي" لا يزال مطروحا لحد الساعة رغم مرور شهر على الدخول الجاري، في حين دخلت مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية للولايات في سباق ضد الزمن لتغطية العجز في الأساتذة لعدم ترك التلاميذ دون دراسة، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات الرسمية المدرسية، بدءا باستدعاء الفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، ثم الانتقال كمرحلة ثانية إلى توظيف الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة الوصية ستضطر إلى العودة إلى العمل بنظام "التعاقد" بصفة استثنائية و بأقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية أين بلغ عدد المتعاقدين آنذاك 30 ألف متعاقد وطنيا، خاصة في بعض التخصصات و على رأسها اللغات الأجنبية "فرنسية و انجليزية" و الرياضيات، على اعتبار أن التعليمة المشتركة الممضاة من قبل وزارة المالية و الوظيفة العمومية لم تلغ ولا تزال سارية المفعول لحد الساعة المتضمنة قانون "التعاقد".
واحتج، الأساتذة الاحتياطيون الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية بعنوان 2016، على عدم توظيفهم لحد كتابة هذه الأسطر رغم الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول و عبر مختلف ولايات الوطن، أين أبدوا تخوفاتهم من سقوط أسمائهم كناجحين بصفة آلية في ال31 ديسمبر المقبل دون استفادتهم من التوظيف. فيما ناشدوا المسؤولة الأولى عن القطاع للتدخل المستعجل بإيفاد لجان إلى مديريات التربية للتحقيق في قضية التلاعب بقوائم الاحتياطيين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1أويحيى: ضريبة الثروة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين
2هذه شروط الالتحاق بمغاوير المفرزة الخاصة للدرك "دي آس إي"
3الشعب "مدين" لبوتفليقة ويعرف أين صُرفت الـ1000 مليار
4البكالوريا يوم 3 جوان 2018
5فتح مناصب العمل في جهاز المساعدة على الإدماج الإجتماعي
Français English
الرأي
عمار يزلي
"مجـ - لص".. محلي!
سليم قلالة
انهيار رصيد الثقة أخطر من انهيار رصيد المال!
محمد الهادي الحسني
الشيخ المطيش ابن الشريف
جمال لعلامي
فوضى المجالس المخلية!
رشيد ولد بوسيافة
"البومباردي" يعود هذا الأسبوع!
حبيب راشدين
"أستنة" العالم العربي بعد اللبننة والصوملة
حسن خليفة
مصيبة في حياتنا الاجتماعية
عبد الرزاق قسوم
اغتيال التاريخ
جمال لعلامي
"تطياح قدر"!
قادة بن عمار
نعم.."الموس وصل للعظم"!
الفيديو
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
الرقابة البعدية تسقط ناجحين ومديريات تربية في سباق لتعويضهم
الوظيفة العمومية ترفع تحفظاتها عن الأساتذة الجدد
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تحفظت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على "الأساتذة الجدد" الذين لم يسووا وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، بحيث ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تعويضهم بمن هم في القائمة الاحتياطية.
تغطيات ذات صلة
المصالحة الوطنية لا تزال سارية
الترشح للمحليات رهين الولاء و"الشكارة" والعشيرة!
الوظيفة العمومية ترفع تحفظاتها عن الأساتذة الجدد
عمال يقدمون شهادات غير مطابقة للتي تضمنها ملف التوظيف!
لا نعرف كم سنطبع من الأموال.. ومعارضو القانون "مهرّجون"!
بالمقابل أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول سيدفع بوزارة التربية الوطنية اللجوء من جديد إلى نظام "التعاقد" و العمل به خاصة في تخصصات الفرنسية، الانجليزية و الرياضيات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، قد ألغت توظيف الأساتذة الجدد جراء عدم تسويتهم لوضعياتهم تجاه الخدمة العسكرية، أين تحفظت على نجاحهم لدى قيامها "بالرقابة البعدية" للملفات، فيما ستبقى مناصبهم المالية "شاغرة" إلى حين تغطيتها بقوائم "الاحتياطيين" وفق الترتيب الاستحقاقي، و إلى حين إعادة تفعيل "الأرضية الرقمية" للتوظيف من جديد ولائيا و وطنيا، التي تم غلقها في ال24 سبتمبر الجاري.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن مشكل "الشغور البيداغوجي" لا يزال مطروحا لحد الساعة رغم مرور شهر على الدخول الجاري، في حين دخلت مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية للولايات في سباق ضد الزمن لتغطية العجز في الأساتذة لعدم ترك التلاميذ دون دراسة، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات الرسمية المدرسية، بدءا باستدعاء الفائض من خريجي المدارس العليا للأساتذة، ثم الانتقال كمرحلة ثانية إلى توظيف الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة الوصية ستضطر إلى العودة إلى العمل بنظام "التعاقد" بصفة استثنائية و بأقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية أين بلغ عدد المتعاقدين آنذاك 30 ألف متعاقد وطنيا، خاصة في بعض التخصصات و على رأسها اللغات الأجنبية "فرنسية و انجليزية" و الرياضيات، على اعتبار أن التعليمة المشتركة الممضاة من قبل وزارة المالية و الوظيفة العمومية لم تلغ ولا تزال سارية المفعول لحد الساعة المتضمنة قانون "التعاقد".
واحتج، الأساتذة الاحتياطيون الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية بعنوان 2016، على عدم توظيفهم لحد كتابة هذه الأسطر رغم الشغور البيداغوجي المطروح في هذا الدخول و عبر مختلف ولايات الوطن، أين أبدوا تخوفاتهم من سقوط أسمائهم كناجحين بصفة آلية في ال31 ديسمبر المقبل دون استفادتهم من التوظيف. فيما ناشدوا المسؤولة الأولى عن القطاع للتدخل المستعجل بإيفاد لجان إلى مديريات التربية للتحقيق في قضية التلاعب بقوائم الاحتياطيين.