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الحادثة وقعت داخل حافلة ركاب
فتاة تطعن شابا بخنجر بعد ما تحرش بها في قسنطينة
تم مساء الخميس تقديم فتاة تبلغ من العمر 24 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة بعد تورطها في قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.
وعن تفاصيل هذه القضية، كشفت مصادر للشروق اليومي، أن الفتاة كانت على متن حافلة للنقل العمومي مساء الأربعاء الماضي، أين تعرضت لمضايقات من طرف الشاب البالغ من العمر 33 سنة، لتتطور الحادثة إلى محاولته التحرش بها بحركة غير أخلاقية، فوجهت له لكمة على مستوى الوجه، وعند محاولته الرد عليها محاولا لف رقبتها، أبدت مقاومة شديدة وأخرجت سكينا صغيرا كان بحوزتها تستعمله النساء عادة في تقليم الأظافر ووجهت له عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسمه، تم نقله إثرها إلى المستشفى، في حين سارع رجال الشرطة، بالتنقل إلى مكان الحادث الذي أثار حالة هلع كبيرة لدى الركاب، مما اضطر صاحب الحافلة للتوقف.
والملفت للانتباه في هذه الحادثة هو عدم تدخل الركاب سواء لإيقاف تجاوزات هذا الشاب بحق الفتاة أو لفك هذا العراك، مصالح الأمن قامت باقتياد الفتاة إلى مركز الأمن، أين فتح تحقيق في الموضوع قدمت على أساسه أمام النيابة، في حين تم نقل الشاب إلى المستشفى التي لا يزال ماكثا بها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وخلفت هذه الحادثة حالة من الاستياء الكبير لدى سكان المدينة من تجاوزات هذا الشاب وصمت بعض المواطنين إزاء هذه التصرفات التي كثيرا ما تتعرض لها الفتيات، محملين المسؤولية في ذلك إلى بعض الناقلين ممن همهم الوحيد هو حشو الحافلات بالركاب دون مراعاة كبر سن أو جنس أو حالات مرضية في ذلك، خارقين حتى القانون في ذلك والذي لا يسمح إلا بعدد محدود للراكبين الواقفين.
حاير في هاد البلاد - Algérie2017/12/16 على 17:061
avancer l’arrière العبارة المشهورة لدى اغلب الناقلين الذين يتحملون المسؤولية بالدرجة الاولى وياتيها ازدحام الطرقات بالدرجة الثانية مما يدفع بالكثير من المتنقلين بعدم انتضار الحافلة الموالية.
عبد الرحمان - بجاية2017/12/16 على 18:142
نستعرف بها فلحة شريفة داغعت عن شرفها وسط تواطئ الركاب بسكوت و عدم التدخل.
يدعون تحرير القدس و هم لم يستطيعون حتى حماية شابة مسكينة ضعيفة.
Medsaid - Boston2017/12/16 على 18:223
هذه التحرشات على الفتيات في المدينة والحافلات منذ الزمن حان الوقت ان الفتيات على أنفسهن من الوحوش البشرية