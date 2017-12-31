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وزير العدل يكشف عن 68 ألف حالة سنة 2017 ومطالب بتحقيق وطني:
أرقام مرعبة للطلاق في الجزائر!
- شائعة جعفري: الخلافات الجنسية وهشاشة جلسات الصلح والفايسبوك من أكثر المسببات
- 80 بالمائة من حالات الطلاق تحدث في الأشهر الأولى للزواج
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، بمجلس الأمة عن ارتفاع قياسي لمعدلات الطلاق في الجزائر، حيث ارتفعت من 57 ألف حالة طلاق سنة 2015 إلى 63 ألف حالة سنة 2016، لتستقر عند 68 ألف حالة سنة 2017، وهذا ما اعتبره الوزير بمثابة التهديد والزلزال الذي يهدد الأسرة الجزائرية خاصة أن ارتفاع معدلات الطلاق لقرابة 70 ألف حالة سنويا يخلف كل عام عددا كبيرا من الأطفال ضحايا الطلاق والخلافات الزوجية والذين يعانون من مشاكل وعقد وأمراض نفسية تحول دون نجاحهم في الحياة.
وفي هذا الإطار، دعت رئيسة المرصد الجزائري للأسرة السيدة شائعة جعفري، في تصريح للشروق إلى ضرورة فتح تحقيق وطني لبحث أسباب ارتفاع الطلاق ما يهدد بتفجير الأسرة الجزائرية ويقضي على قدسية الزواج، وشددت على ضرورة التعجيل في تنصيب لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلي الهيئات الرسمية وخبراء ومختصين لبحث أسباب انتشار الشقاق الزوجي في الجزائر وما يترتب عنه من ضحايا بمئات الآلاف للأطفال والنساء الذين يحتضنهم الشارع وتعصف بهم الآفات الاجتماعية.
الزواج تحول إلى لعبة
وعن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر، أكدت محدثتنا أن السبب الأول يعود إلى عدم نضج الشباب المقبلين على الزواج، حيث تحدث 80 بالمائة من حالات الطلاق في الأشهر الأولى من الزواج بسبب الذهنيات الخاطئة للزوجين عن الأسرة والزواج بتماديهم في الأحلام المزيفة وتقليدهم للأفلام التركية فيسقطون عند أول مشكل، وأضافت جعفري أنها وقفت على العديد من حالات الطلاق لأزواج في مقدمة زواجهم بسبب غياب المسؤولية لدى الزوجين فتجد الفتاة تشترط على زوجها أمورا تعجيزية وعندما يعجز الزوج عن تلبيتها تحتقره وترفضه..
الخلافات والخيانات الزوجية دمرت بيوتنا
وأضافت جعفري، أنها قامت بالعديد من الدراسات الميدانية لأسباب انتشار الطلاق في الجزائر، واستقبلت الكثير من النساء ضحايا الطلاق واكتشفت أن الخلافات الجنسية وعدم التوافق الجنسي بين الزوجين من أكثر مسببات الطلاق في الجزائر، فينتج عن ذالك مكبوتات جنسية للزوجين وعدم الإشباع العاطفي بينهما، فتكبر الهوة وتزيد الخلافات وتنشأ الكراهية ويصير الطلاق مطلبا للطرفين، وحذرت المتحدثة من انتشار غير مسبوق للخيانات الزوجية، بسبب موضة مواقع التواصل الاجتماعي فتجد الزوج يغازل مئات الفتيات ويكوّن علاقات افتراضية مع النساء من مختلف الشرائح والأعمار وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة وهذا ما يتسبب في غالب الأحيان في الخيانات الإلكترونية التي تتطور إلى خيانات واقعية فتحدث بعد ذالك الفضيحة وينشأ الطلاق.
جلسات الصلح تحولت إلى حصص لتسريع الطلاق
وانتقدت السيدة، شائعة جعفري، واقع جلسات الصلح في المحاكم، والتي باتت حسبها عبارة عن جلسات شكلية لتسريع الطلاق من دون أن يكلف القضاة أنفسهم عناء البحث عن أسباب الخلاف بتريثهم في الأحكام واستدعائهم عائلة الزوجين من باب الصلح وتوسيع المشاورات والتريث في الحكم النهائي، وهذا ما تسبب حسبها في انفجار أرقام الطلاق بسبب غياب الصلح بين الزوجين في العائلة التي تحولت من عائلة كبيرة إلى عائلة نووية وغياب الصلح أيضا في المحاكم التي باتت عبارة عن مؤسسات لتوزيع شهادات الطلاق.
المرأة الجزائرية لا تخاف الطلاق
ومن بين أسباب انتشار معدلات الطلاق حسب السيدة جعفري، هو الاستقلالية المادية للمرأة الجزائرية التي باتت أكثر جرأة باعتقادها أنها قادرة على تسيير حياتها ورعاية أبنائها دون الحاجة إلى رجل، فعند أي خلاف زوجي تجد المرأة في كثير من الأحيان هي من تطلب الخلع أو الطلاق دون اعتبار لأهلها وكلام الناس ونظرة المجتمع فعملها وشهادتها يعتبران بالنسبة إليها بمثابة الأمان، فتجدها بعد الطلاق تستأجر بيتا وتسكن بمفردها مع أولادها متحررة من زوجها وأهلها، على عكس ما كان في السابق أين كانت المرأة المطلقة تجلب العار والمذلة لأهلها فكانت منبوذة وهذا ما جعلها تفضل الصبر على زوجها بدل طلب الطلاق.
02018/01/04 على 21:061
قالوا ناس زمان المال السايب يعلم السرقة
و الآن اللحم السايب فالزنق يعلم الطلاق
يا وخذي يا وخذي وخذني فالطفلة ...
كركلي - karakallah2018/01/04 على 21:242
ومن بين أسباب انتشار معدلات الطلاق حسب السيدة جعفري، هو الاستقلالية المادية للمرأة الجزائرية التي باتت أكثر جرأة باعتقادها أنها قادرة على تسيير حياتها ورعاية أبنائها دون الحاجة إلى رجل، فعند أي خلاف زوجي تجد المرأة في كثير من الأحيان هي من تطلب الخلع أو الطلاق دون اعتبار لأهلها وكلام الناس ونظرة المجتمع فعملها وشهادتها يعتبران بالنسبة إليها بمثابة الأمان،
شكرا لك على هذه الشهادة التي إن واصلت النضال مع الزملاء الحقوقيين و السياسيين من أجل مكافحة الظاهرة ستنالين رضا الله و مغفرته
LALAHOUM - algerie2018/01/04 على 22:513
الراجل حاب يتزوج مع إمرأة بصح كي يديها للدار يلقاها موستاشة
محمد جمال - جزائري2018/01/04 على 22:584
انا جزائري مسلم عمري 44 سنة بغير زواج لكن لدي هوايات كثيرة مثل زرع كل انواع النبات و تربية النحل و الصيد و السفر و ركوب الدراجة الهوائية و الرياضة و تعلم اللغات و افضل و اغلى ما لدي هو حب الله و فعل الخير .
ahmed alger - algérie2018/01/04 على 23:315
بلاشك ان الانسان عامة والجزائري خاصة يقدس الزواج ويعتبره اللبنة الاساسية لبناء حياته. ولكن للزواج اسس و شروط للاستمرار.وبصراحة لاادري لم !! اعتقد ان الطلاق في الجزائر له اسباب ثلاثة اساسية وهي. عدم استعداد الطرفان للزواج, اد ان الجزائري يتزوج في اول فرصة تتاح له دون دراسة نجاح الزواج بين الطرفين.
ahmed alger - algérie2018/01/04 على 23:316
تانيا, عدم الجاهزية المالية للزواج ودلك اما للزواج من مصاريف واتعاب مادية والتي بكل صراحة الفرد الجزائري غير قادرعليها مهما كان وضعه عامل او بطال.واخيرا, نظام الاسرة في الجزائر والدي يقتضي ان يسكن المتزوج مع اسرته في غرفة واحدة ما يسبب العديد من المشاكل تنتهي بتفظيل المراة الطلاق حتى وان كانت تحب زوجها. هده الاسباب الحقيقية للطلاق في الجزائر.
02018/01/04 على 23:367
لا داع للبحث عن السبب ؛ فهو سهل ... الزواج حاليا ليس كما أمرنا الله
والرسول صلى الله عليه وسلم ... لقد ابتعدنا كثيرا عن ما أمرنا الله به .
كما يجب على كل شاب و شابة حذف الصور الموجودة في مخيلتها
و التي استقتها من المسلسلات المصرية و المكسيكية المدبلجة
و التركية .... لأنها مسلسلات خيالية و لا وجود لما يحدث فيها في
الواقع ... حتى الممثلين بعيدين كل البعد عن الحياة التي يمثلونها
في مسلسلات الحب الخيالية و لا يستطيعون محاكاتها في الواقع
أم أماني2018/01/04 على 23:378
واحد ماهو حامل واحد في هاذ الزمان الله يلطف بينا