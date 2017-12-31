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هدّد بفصل ومقاضاة الطلبة الذين يغلقون الجامعات
حجار: إضراب 14 جانفي غير شرعي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن أطراف الثلاثية الداعية إلى الإضراب الوطني في الجامعات بدءا من يوم 14 جانفي المقبل، هي غير شرعية لافتقادها للاعتماد من طرف وزارة العمل، بما في ذلك "الكناس".
وأوضح حجار في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارته السبت، على هامش لقائه بممثلي النقابات الطلابية، "أن الإضراب التي دعت إليه الثلاثية غير شرعي، لأنها تفتقد إلى الاعتماد وبالتالي هي مقصاة من جلسات التحاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
من ناحية أخرى، توعد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الذين يقدمون على غلق أبواب المؤسسات الجامعية بالفصل النهائي من الدراسة والمتابعات القضائية، بالقول:"أمرنا رؤساء الجامعات الجزائرية بالمتابعة القضائية لكل من يحاول غلق الجامعة، وبفصله مباشرة من الدراسة".
وأشار الوزير إلى منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجامعات الجزائرية، لأن مثل هذا النوع من التنظيمات لها فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن الحرم الجامعي. كاشفا بأن مصالحه لا تعترف إلا بتسع منظمات طلابية تمتلك الشرعية القانونية.
بالمقابل، هدد حجار بالمتابعة القضائية لممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، كونه لم يعد طالبا ولايملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة.
ahmed - khenchela2018/01/06 على 17:051
هدد بطرد الطلبة كلام من وزير التعليم العالي لا يمكن ان يكون هكدا انها سياسة القمع في كل مكان وزير يقول كلام كهدا لايصلح لهدا المنصب اين هو الرجل المناسب في المكان المناسب تدهور الجامعة بدا في زمن الوزير السابق وموتها وخروجها من مقاييس الجامعات وصلت اليه في زمان الوزير الحالى هل من منقد لمشاكل الجزائر يجب تدخل الرئىس لوضع حد لهده الكوارث
عابر سبيل2018/01/06 على 17:062
بدل تغطية الشمس بالغربال، قل إنك لن تلبي مطالب و انشغالات عمال قطاعك وفقط. لا شرعية لا سيدي زكري لأن الاضراب لا يحتاج لشرعية
أفشل حكومة على الاطلاق
فتح الله - وهران2018/01/06 على 17:483
فوضى الجامعة اليوم و مستواها ،هما انعكاس لغطرسة تسيير ، تحسب الجامعة "مرتعا للعربدة".
وتهديد الوزير للطلبة، هو تهديد ضمني للأساتذة الذين ينادون بوقف الفساد في الجامعة.