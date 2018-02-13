انتقد السيناتور حاليا، ورئيس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سابقا، علي بن زاغو، طريقة التعامل التي تنتهجها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع الأزمة في قطاعها، موضحا أن قرارات العزل في حق الأساتذة المضربين لا يمكن أن تكون حلا مناسبا للخروج من الوضع الحالي الذي يتأزم سنة بعد أخرى، في إشارة إلى أنها قرارات خاطئة من الوزارة.
وتأسف بن زاغو، في حديث مع "الشروق"، على هامش تجديد هياكل مجلس الأمة الاثنين، لحالة الانسداد القائم في القطاع التربوي جراء القبضة الحديدية بين الوزارة الوصية والنقابات على رأسها نقابة "الكناباست" التي دخلت في إضراب مفتوح، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يضر بقطاع التربية وإنما بالجزائر ككل.
وحسب المتحدث، فإن المشكل الحقيقي في قطاع التربية الوطنية يكمن في انعدام الثقة بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين وهو ما يحتم على الطرفين إعادة النظر في آليات التواصل والحوار بينهما، وإلا فإن الجميع خاسر في هذه "المعركة".
كما سجل علي بن زاغو، ملاحظاته على أداء التنظيمات النقابية التابعة للقطاع وطريقة ممارستها لحقها النقابي المنصوص عليه في الدستور، في إشارة إلى الإضراب المفتوح الذي أدخل القطاع في حالة انسداد خطيرة وغير محمودة العواقب.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سابقا إنه ليس من حق النقابات الدخول في إضراب متجدد وتهديد مستقبل التلاميذ والمؤسسات التربوية في أزمات لا متناهية.
وفي تعقيبه على الوضع العام الذي تعيشه المنظومة التربوية، عبر عضو مجلس الأمة حاليا والمعين عن الثلث الرئاسي، عن حزنه وأسفه الشديد ولفت قائلا: "ليس لدي تعليق على ما يعيشه القطاع التربوي، إلا القول إنني جد متأسف ليس فقط على منظومة التربية بل من أجل الجزائر ككل، لأن قطاع التربية يكتسي طابعا مهما وحساسا".
ودافع بن زاغو، عن الإصلاحات التي أطلقها عبر اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الانتقادات التي توجه إليه لا تهمه لأنه قام بما كان يراه مناسبا في ذلك الوقت. وتابع المتحدث: "الجميع ينتقد ورشات الإصلاح لكن لم يقدم أحد البديل من أجل إنقاذ الوضع على الأقل".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1النواب يرفضون حجب مواقع "الموت" والمواقع الإباحية!
2تلاميذ ينقلون احتجاجهم إلى الشارع تضامنا مع الأساتذة المطرودين
3"باخرة عملاقة" لنقل 1800 مسافر و600 مركبة
4مدارس مشلولة.. والتكتل يناشد تدخل الحكومة بعد فشل الوصاية
518 مليون جزائري "يزحفون" نحو المدن!
Français English
الرأي
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
حبيب راشدين
اتحاد المغرب العربي بمن حضر
جمال لعلامي
إضراب "التغبية".. إلى أين؟
قادة بن عمار
حتى لا ينجح "تجار السياسة"!
محمد بوالروايح
خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية
جمال لعلامي
آثمون و"مهرودون"!
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
الفيديو
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
قال إن وضع قطاع التربية مؤسف.. علي بن زاغو لـ"الشروق":
الإضراب ليس حلا.. وقرارات بن غبريط خاطئة!
إيمان عويمر
انتقد السيناتور حاليا، ورئيس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سابقا، علي بن زاغو، طريقة التعامل التي تنتهجها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع الأزمة في قطاعها، موضحا أن قرارات العزل في حق الأساتذة المضربين لا يمكن أن تكون حلا مناسبا للخروج من الوضع الحالي الذي يتأزم سنة بعد أخرى، في إشارة إلى أنها قرارات خاطئة من الوزارة.
تغطيات ذات صلة
نوبة يقود وفدا للدرك نحو إسبانيا
الإضراب ليس حلا.. وقرارات بن غبريط خاطئة!
لا أبواب مفتوحة ولا كشوف نقاط للتلاميذ إلا بعد عطلة الربيع
بن غبريط "تخنق" مديري المدارس لعزل الأساتذة المضربين
البرلمان الفرنسي يطالب الجزائر بتعويض الضحايا والجرحى الفرنسيين في حرب التحرير!
وتأسف بن زاغو، في حديث مع "الشروق"، على هامش تجديد هياكل مجلس الأمة الاثنين، لحالة الانسداد القائم في القطاع التربوي جراء القبضة الحديدية بين الوزارة الوصية والنقابات على رأسها نقابة "الكناباست" التي دخلت في إضراب مفتوح، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يضر بقطاع التربية وإنما بالجزائر ككل.
وحسب المتحدث، فإن المشكل الحقيقي في قطاع التربية الوطنية يكمن في انعدام الثقة بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين وهو ما يحتم على الطرفين إعادة النظر في آليات التواصل والحوار بينهما، وإلا فإن الجميع خاسر في هذه "المعركة".
كما سجل علي بن زاغو، ملاحظاته على أداء التنظيمات النقابية التابعة للقطاع وطريقة ممارستها لحقها النقابي المنصوص عليه في الدستور، في إشارة إلى الإضراب المفتوح الذي أدخل القطاع في حالة انسداد خطيرة وغير محمودة العواقب.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سابقا إنه ليس من حق النقابات الدخول في إضراب متجدد وتهديد مستقبل التلاميذ والمؤسسات التربوية في أزمات لا متناهية.
وفي تعقيبه على الوضع العام الذي تعيشه المنظومة التربوية، عبر عضو مجلس الأمة حاليا والمعين عن الثلث الرئاسي، عن حزنه وأسفه الشديد ولفت قائلا: "ليس لدي تعليق على ما يعيشه القطاع التربوي، إلا القول إنني جد متأسف ليس فقط على منظومة التربية بل من أجل الجزائر ككل، لأن قطاع التربية يكتسي طابعا مهما وحساسا".
ودافع بن زاغو، عن الإصلاحات التي أطلقها عبر اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الانتقادات التي توجه إليه لا تهمه لأنه قام بما كان يراه مناسبا في ذلك الوقت. وتابع المتحدث: "الجميع ينتقد ورشات الإصلاح لكن لم يقدم أحد البديل من أجل إنقاذ الوضع على الأقل".