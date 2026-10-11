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La 14e réunion ministérielle du Comité des dix de l'UA

Attaf s’envole à Tripoli

Echoroukonline
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Attaf s’envole à Tripoli

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, samedi à Tripoli (Libye), pour prendre part aux travaux de la 14e réunion ministérielle du Comité des dix des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, prévue les 10 et 11 octobre 2026, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts continus consentis par l’UA pour impulser le processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de corriger les déséquilibres historiques caractérisant le système de gouvernance mondiale et de garantir une représentation africaine juste et équitable au sein de cet organe onusien central, conformément aux aspirations du continent africain et à ses positions communes concernant la réforme du système multilatéral, a-t-on appris de même source.

APS

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