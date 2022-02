Bachdjarrah: un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes anéanti

Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel a Bachdjarrah, constitué de quatre (04) individus, spécialisé dans le trafic de produits psychotropes, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

“Les services de Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach, ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel qui s’adonnait au stockage, au transport et au trafic de produits psychotropes dans un cadre organisé”, a précisé le communiqué.

“Agissant sur une information faisant état d’un individu qui se livrait au trafic de produits psychotropes au niveau d’un quartier de Bachdjarrah, en étroite coordination avec le parquet territorialement compétent, l’opération s’est soldée par l’arrestation de 4 individus agés entre 30 et 55 ans, des repris de justice issus de la wilaya d’Alger, ainsi que par la saisie de 15.795 capsules de psychotropes, d’un montant d’argent estimé a 444.000 DA provenant du trafic, d’un véhicule de tourisme, d’une motocyclette ayant servi au transport et a la vente de ces poisons et de 4 téléphones portables, a ajouté la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.