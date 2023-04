BDL: commercialisation de l’assurance voyage dès ce dimanche

La Banque de développement local (BDL) a annoncé, samedi dans un communiqué, le lancement de la commercialisation de l’assurance voyage, en collaboration avec la société d’assurance de prévoyance et de santé “AMANA”, à partir de demain dimanche.

“Cette nouvelle prestation réunit un ensemble de garanties et de services permettant aux citoyens de profiter d’une couverture d’assurance lors de leurs séjours à l’étranger avec une prise en charge et une assistance 24h/24h et 7j/7j en cas d’accident ou de maladie”, explique le communiqué.

“Cette couverture d’assurance, destinée aux particuliers, peut être souscrite au niveau du réseau d’agences commerciales BDL”, précise la même source.