Béjaïa: incendie éteint a Kendira après l’intervention du bombardier d’eau russe

Les services de la Protection civile de Béjaïa ont annoncé que les incendies qui s’étaient déclarés ces dernières heures a Kendira (Barbacha) ont été maîtrisés grace a l’intervention des sapeurs-pompiers, la conservation forestière ainsi que l’avion bombardier d’eau russe (BE 200).

“Nos secours, appuyés par ceux de la Conservation Forestière et des camions citernes acheminés par les APC de Barbacha et Kendira, des riverains, secondés par une intervention aérienne, cinq largages effectués par l’avion bombardier d’eau russe (BE 200), affrété par notre tutelle, ont pu venir a bout de l’incendie déclaré au niveau du lieu dit Tifiras dans la Commune de Kendira Daïra de Barbacha”, a indiqué la cellule de communication de la DPC de Béjaïa dans un communiqué.

VIDEO: bombardier d’eau russe au moment du largage d’eau

“Feu éteint vers 05H30 du matin avec un dispositif de surveillance maintenu sur place pour éviter toute reprise”, a ajouté la même source précisant que “cet incendie dévasté une surface estimée a 08 hectares entre chêne vert et maquis”.

Par ailleurs, la Protection civile de Béjaïa n’a pas manqué de lancer appel a la population afin de faire preuve de “prudence et de vigilance”.