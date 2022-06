Belani: «Les propos espagnols ont ruiné toute chance de normalisation avec le gouvernement de Sanchez »

L’envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, a affirmé que les récentes déclarations des ministres espagnols ont « ruiné toute chance de normalisation » avec le gouvernement de Pedro Sanchez.

«Les déclarations irresponsables faites par la ministre (Nadia) Calvino et les propos distillés en off par le ministre Albares ruinent définitivement toute chance de normalisation des relations avec un gouvernement non fiable qui s’enfonce dans les mensonges et la fuite en avant », a déclaré Belani au journal espagnol El Confidencial de ce jeudi 16 juin.

Le diplomate a rappelé que le droit international dispose que le Sahara occidental est un « territoire non autonome éligible a l’autodétermination conformément a la résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations-Unies. »

« Ce fait, aucun reniement de l’Espagne ne peut le changer car le sceau de la légitimité appartient a l’ONU et a elle seule. Plus grave, non seulement l’Espagne bafoue le droit international mais elle foule au pied le droit européen qui a statué que le royaume du Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires “séparés et distincts” excluant ainsi toute souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental », a-t-il encore rappelé.

« Le revirement du gouvernement de Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental va au « contraire, non seulement entraver les efforts de M. De Mistura (mais aussi encourager le Maroc a persévérer dans sa dangereuse aventure expansionniste, porteuse de risques sérieux d’escalade et d’exacerbation de la tension dans la région. L’Espagne en portera aussi la responsabilité », a-t-il mis en garde