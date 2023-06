BEM 2023: la date des résultats dévoilée

Les résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM) seront connus vers le 25 juin en cours, a fait savoir lundi à Tissemsilt le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Animant une conférence de presse à l’issue de l’ouverture des enveloppes contenant les sujets de l’épreuve de la langue arabe au centre d’examen Hellas Fatima, le ministre a indiqué que “les résultats du BEM seront annoncés vers le 25 juin courant”, soulignant les bonnes conditions ayant marqué le lancement des épreuves de cet examen national.

Le ministre a saisi cette occasion pour rappeler les “fermes mesures dissuasives” visant à lutter contre la triche et à assurer la crédibilité des examens scolaires nationaux.

Il a cité la mise en place, par le ministère de la Justice, d’une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque Cour, chapeautée par le procureur général et comprenant, en tant que membres, le directeur de l’Education et les autorités sécuritaires et civiles concernées.

Belabed a mis l’accent, par ailleurs, sur la coordination des efforts entre le ministère et les partenaires sociaux dont les parents d’élèves, étant une partie intégrante du secteur, dans l’objectif de contribuer à sa stabilité et au succès des examens scolaires nationaux.

Plus de 800.000 candidats répartis sur 2.967 centres d’examen au niveau national, sont concernés par l’examen du BEM.