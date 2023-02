Benlamri “résilie” son contrat avec le WA Casablanca

Le joueur international algérien Djamel Benlamri aurait résilié dimanche son contrat avec le club marocain le Wydad Casablanca (WAC) pour s’engager éventuellement avec la JS Kabylie.

Une source proche du joueur a affirmé que ce dernier a résilié le contrat le liant au WAC avant même de disputer le moindre match sous les couleurs du tenant du titre de la Ligue des champions d’Afrique.

Benlamri aurait décidé juste après la signature de son contrat de renoncer au club marocain et aurait préféré enfiler de nouveau le maillot de la JSK. D’ailleurs, le président des Canaris Yazid Yarichère aurait contacté le joueur pour rejoindre le club afin de bénéficier de ses services -lui qui connaît la maison- notamment dans le championnat où le club occupe l’avant dernière place avec seulement 12 points.

Pour ce faire, le champion d’Afrique avec les Verts aurait besoin d’une dérogation spéciale de la FAF en tant que joueur international car le mercato hivernal s’est achevé le 31 janvier dernier.

Benlamri avait déclaré il y a quelques jours qu'”il ne pouvait admettre certaines choses qui touchent à sa personnalité en tant que joueur pro”, et c’est pourquoi “il aurait décidé de renoncer au Wydad”.

“Certes, le WAC est un grand club. J’aurais aimé avoir droit à un bon traitement et un contact clair avec le président du club mais ce dernier ne répondait même pas à mes appels et il ne s’était même pas présenté lors de la signature du contrat”, a dit le joueur avec une certaine amertume, ajoutant qu'”il ne pouvait pas jouer dans de telles conditions”.

“Quand je suis arrivé au Maroc avec mon agent pour m’engager avec le WAC, se souvient le joueur, j’ai rencontré beaucoup de trucs qui ne m’ont pas plu. D’ailleurs, je n’ai même pas eu droit à un déjeuner ou dîner avec le président du club. On s’est vus à peine pendant cinq minutes et j’ai signé le bail et rejoint le camp des entraînements avec l’espoir de donner un plus à ce club mythique mais je me suis heurté à des choses qui ne m’ont pas plu”.

Il convient de rappeler que la JSK affrontera le WAC ce vendredi 17 février au stade du 5 Juillet à partir de 20H (heure algérienne) dans le cadre de la 2è journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.