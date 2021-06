Boukadoum rencontre pour la première fois son homologue américain a Berlin

Sabri Boukadoum et le secrétaire d'Etat Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a rencontré pour la première fois son homologue américain Antony Blinken en marge du nouveau sommet de Berlin consacré a la Libye.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie algérienne a précisé avoir rencontré a l’occasion de la conférence de Berlin II sur la Libye les MAE des pays participants dans le but d’une concertation et de coordination quant au communiqué sanctionnant ce sommet et les perspectives du processus politique sous l’égide des Nations unies.

Selon Boukadoum, le renforcement de l’avancée réalisée passe inéluctablement par un processus libo-libyen qui préservera ce pays frère de toutes formes d’ingérence étrangère.