CAF Awards 2022: Riyad Mahrez dans la liste restreinte des nominés

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, figure sur la liste finale de nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2022, dévoilé ce lundi par la Confédération africaine de football.

Outre le capitaine algérien et ancien vainqueur de la catégorie Joueur Africain de l’année, la liste comprend également le joueur africain de l’année 2019, Sadio Mane (Sénégal/Bayern Munich) et Mohamed Salah (Egypte et Liverpool), entre autres.

L’une des catégories les plus disputées est celle de l’Entraîneur de l’Année de la CAF, où Aliou Cissé, Pitso Mosimane, Carlos Queiroz, Tom Saintfiet et Walid Regragui sont les finalistes.

Les catégories Joueur de l’Année et Joueur Interclubs de l’Année ont 10 nominés chacune, tandis que celles de Jeune Joueur de l’Année, d’Entraîneur de l’Année, d’Equipe Nationale de l’Année et de Club de l’Année ont cinq (5) nominés chacune.

Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un jury composé de la Commission Technique de la CAF, de professionnels des médias, d’entraîneurs et de capitaines d’associations membres et aussi de clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022.

La remise des récompenses est prévue le 21 juillet 2022 a Rabat, au Maroc.

La liste restreinte des catégories féminines sera annoncée ultérieurement.

Liste complète des nominés

Joueur de l’Année (hommes)

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Olympique Lyonnais)

Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nasr)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples)

Sadio Mané (Sénégal & Bayern Munich)

Joueur Interclubs de l’Année (hommes)

Tiago Azulao (Petro Atlético)

Karim Konaté (ASEC Mimosas)

Aliou Dieng (Al Ahly)

Ali Maaloul (Al Ahly)

Percy Tau (Al Ahly)

Mohamed Chérif (Al Ahly)

Mohamed El Shenawy (Al Ahly)

Achraf Dari (Wydad Athletic Club)

Yahya Jabrane (Wydad Athletic Club)

Zouheir El Moutaraji (Wydad Athletic Club)

Jeune Joueur de l’Année (hommes)

Dango Ouattara (Burkina Faso & Lorient)

Karim Konaté (Côte d’Ivoire & ASEC/RB Salzbourg)

Kamaldeen Sulemana (Ghana & Rennes)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Metz)

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

Entraîneur de l’Année (hommes)

Carlos Queiroz (Egypte)

Pitso Mosimane (Al Ahly)

Tom Saintfiet (Gambie)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

Aliou Cissé (Sénégal)

Equipe Nationale de l’Année

Burkina Faso

Cameroun

Egypte

Maroc

Sénégal

Club de l’Année

Petro Atlético (Angola)

Al Ahly (Egypte)

RS Berkane (Maroc)

Wydad Athletic Club (Maroc)

Orlando Pirates (Afrique du Sud).