Campagne électorale pour les législatives du 2 juillet : c’est parti !

La campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet prochain débute ce mardi. Les partis politiques et les listes indépendantes entreront ainsi en compétition pour convaincre plus de 24 millions d’électeurs algériens de soutenir leurs programmes électoraux lors de cette échéance nationale, considérée comme une étape majeure dans le processus de consolidation et de renouvellement des institutions législatives.

La campagne électorale s’étalera sur trois semaines et prendra fin, conformément à la loi, trois jours avant le scrutin, période correspondant au silence électoral. Les candidats iront à la rencontre des citoyens à travers des meetings populaires, des rencontres de proximité, ainsi que via les réseaux sociaux et les médias audiovisuels, afin de présenter leurs idées et de promouvoir leurs visions politiques, économiques et sociales qu’ils défendront durant la dixième législature, dont le mandat s’étendra sur cinq ans.

Cette campagne se déroule sous la supervision directe et intégrale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur, modifiée par les derniers textes législatifs. Le législateur a instauré un ensemble de conditions et de critères rigoureux destinés à garantir l’intégrité du processus électoral, sa transparence ainsi que l’égalité des chances entre l’ensemble des candidats.

Ces dispositions visent à protéger le libre choix du citoyen et à lui offrir un environnement sûr et neutre lui permettant d’exercer son droit de vote et de choisir ses représentants à l’abri des influences de l’argent ou des allégeances étroites, dans la perspective de bâtir un Parlement fort, capable de relever les défis législatifs et économiques à venir.

Les médias nationaux, toutes catégories confondues, seront également mobilisés durant cette phase sensible du processus électoral. Ils auront pour mission d’assurer une couverture professionnelle et responsable, fondée sur les principes du pluralisme, de la transparence et de l’intégrité, tout en respectant strictement les règles juridiques, professionnelles et déontologiques encadrant la couverture des différentes étapes de l’opération électorale, notamment la campagne électorale. L’objectif est de garantir au citoyen une information équilibrée, crédible et impartiale.

À cet effet, un tirage au sort portant sur la répartition du temps d’antenne accordé aux candidats dans les médias nationaux a été organisé samedi dernier au Centre international des conférences (CIC) d’Alger.

Il convient de rappeler que le corps électoral compte 24.727.041 électeurs, dont 23.872.756 inscrits à l’intérieur du pays et 854.285 membres de la communauté nationale établie à l’étranger, selon les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale indépendante des élections à l’issue de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales.