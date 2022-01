CAN-2021: la sélection algérienne regagne Alger

Après leur élimination prématurée

Le ministre de la Jeune et des Sports accueille la sélection nationale a son arrivée a l'aéroport d'Alger

La sélection algérienne de football a regagné vendredi soir Alger, après son élimination précoce de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 qui se poursuit au Cameroun.

“La sélection nationale était de retour a Alger ce vendredi soir 21 janvier 2022 en provenance de Douala où elle venait de prendre part au premier tour de la CAN TotalEnergies – Cameroun 2021”, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué.

“C’est Abderrazak SEBKAK, ministre de la Jeunesse et des Sports qui était a l’accueil de l’équipe nationale a son arrivée, vers 21h00, a l’aéroport international Houari Boumediene où il a salué le sélectionneur national Djamel BELMADI, les neuf joueurs qui ont fait le voyage et les membres des différents staffs”, a ajouté le communiqué de la FAF.

“Le premier responsable du secteur de la Jeunesse et des Sports s’est entretenu avec le sélectionneur national et quelques membres au niveau du salon d’honneur, avant de les saluer après avoir exprimé, au nom des hautes autorités, le soutien indéfectible de l’Etat et ses encouragements pour les échéances a venir, notamment les matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022”, a fait savoir la même source.

Il convient de rappeler que les coéquipiers du capitaine malchanceux des Verts, Riyad Mahrez, qui a raté un penalty lors de la lourde défaite infligée par la Côte d’Ivoire (1 a 3) se sont éliminés dès le premier tour de ce tournoi africain.

Après le nul (0 a 0) et deux défaites face respectivement a la Guinée équatoriale (0 a 1) et la Côte d’Ivoire (1 a 3), les Verts sortent par la petite porte et du coup ils ne réussissent pas a conserver leur titre remporté des terres égyptiennes en 2019.

“On n’a pas été a la hauteur de la compétition”, a avoué le premier responsable du staff technique des Fennecs, Djamel Belmadi.