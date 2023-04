CAN U17: Les jeunes pousses du football africain entrent en piste

Moment magique, sublime pour les puristes: les ”jeunes pousses ” du football africain vont se retrouver en Algérie pour jouer vingt jours durant (29 avril-19 mai) une belle chorégraphie que seul le sport et l’amitié entre les peuples africains peuvent créer à l’occasion de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des U17, organisée par l’Algérie.

Outre une belle qualification à la Coupe du monde 2023 de la catégorie pour les plus méritoires équipes qui auront montré une fois encore toute la bonne santé du football africain, les équipes présentes à Alger, en particulier celles de la Somalie et du Soudan du sud, nouveaux arrivés dans le gotha du football continental, vont dès ce soir avec le match d’ouverture, laisser parler leur talent et étaler la classe des jeunes footballeurs africains.

Avec le Cameroun, le Nigeria, le Mali, la Zambie, le Sénégal, l’Algérie, ou l’Afrique du Sud, entre autres “teams” présents à la 14eme édition de la CAN U17 organisée par l’Algérie, le football africain va se mettre une fois encore ‘’sur son 31’’, au diapason des efforts des Nations du continent de construire un développement équilibré de leurs pays .

L’Algérie, qui organise l’événement continental pour la seconde fois (2009 et 2023), a mis tous les moyens en place autant pour le confort et la concentration des équipes qualifiées au tournoi, que pour garantir le succès attendu d’une organisation parfaite de l’événement sportif, que ce soit à Alger où le stade Nelson Mandela de Baraki est déjà fin-prêt pour accueillir les équipes du groupe A, le stade du Chahid Hamlaoui de Constantine pour le groupe B et celui d’Annaba pour le groupe C.

Toutes les sélections nationales vont offrir au monde sportif en général et aux franchises internationales du football les meilleures facettes du football africain. Avec l’apparition des grands joueurs africains de demain En particulier celle de la jeunesse africaine, qui se retrouve sur le “ground” pour montrer les progrès réalisés dans la pratique du football en particulier et du sport en général à travers le continent.

Ces efforts et sacrifices de la jeunesse africaine sont d’ailleurs concrétisés par les titres et les records mondiaux dans les grandes disciplines sportives, notamment l’athlétisme et le football, deux grandes disciplines pourvoyeuses de talents africains aux grandes franchises internationales du sport.

Soudan du Sud et Somalie, “invités surprise” de l’édition algérienne

Par ailleurs, les ”invités” surprise de cette CAN-2023, qui se sont brillamment qualifiés, ont pour nom Somalie et Soudan du Sud.

Tous les observateurs du football africain vont se concentrer sur la prestation de ces deux jeunes sélections. Quant aux équipes nationales du Ghana, du Nigeria, du Cameroun et du Mali, les plus titrées de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans avec deux trophées chacune dans leur escarcelle, elles vont entrer en piste dès dimanche 30 avril et étaler, pour le plus grand plaisir des puristes, leur classe et tenter de gagner un troisième titre continental de la catégorie.

La 14e édition de la CAN U-17 enregistre la participation pour la première fois de douze (12) sélections, contre huit auparavant, qui se disputeront, en plus du titre, les quatre billets qualificatifs pour la Coupe du Monde de la catégorie, initialement prévue au Pérou, avant que la FIFA ne décide de la lui retirer.

La Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans a été créée en 1995, qui s’est alors tenue au Mali, et organisée par la Confédération africaine de football (CAF). La compétition est organisée tous les deux ans.

Dès ce soir (20h00) au stade Nelson Mandela de Baraki (banlieue sud d’Alger), les jeunes talents africains entreront en piste pour émerveiller leurs supporters, et montrer tous les progrès réalisés par les différentes écoles africaines de football, et, au-delà, les sacrifices et les investissements consentis par leurs nations pour en faire les héros du football africain.