Célébration du 8 mai 1945: La Radio algérienne offre un don au ministère des moudjahidines

A l’occasion de la célébration du 77ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, journée nationale de la mémoire, la Radio algérienne remettra, ce dimanche, un don au ministère des moudjahidines et ayants droit. Il s’agit d’un important lot de CD liés a des stations cruciales du long et glorieux combat du peuple algérien pour l’indépendance du pays.

Dans un communiqué rendu public, la Radio Algérienne précise que le don contient « des enregistrements originaux, des témoignages rares et des enquêtes documentaires sur de nombreux événements, batailles et massacres perpétrés par le colonialisme », ainsi que « des portraits et des biographies présentant des martyrs et des héros de l’Algérie ».

La cérémonie de remise des enregistrements historiques aura lieu, dimanche a 9h au Centre culturel Aissa Messaoudi, avec la participation des Ministres de la Communication, des Moudjahidines et des Ayants droit et du directeur général de la radio algérienne.

Une journée fil rouge sous le thème « Les crimes coloniaux » sera, également, organisée, ce dimanche, par la Radio Algérienne a travers sa chaîne thématique Radio Culture et ses stations régionales de Sétif, Guelma et Béjaïa. De leur côté, les autres chaînes nationales, thématiques et régionales organiseront une demi-journée fil rouge durant laquelle la grande majorité des programmes seront adaptés a la commémoration de cette douloureuse date a travers des émissions spéciales, des reportages et des plateaux qui vont accueillir des historiens, des chercheurs en histoire et des moudjahidines témoins des atrocités du colonialisme français commis durant 132 ​​ans d’occupation.