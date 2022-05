Cette diplomate marocaine utilise des “Algériens” pour ternir l’image du pays

El Makhzen continue sans cesse de s’attaquer désespérément a l’Algérie et tout ce qui est algérien.

D’ailleurs, des enquêtes menées en France ont démontré que le régime marocain a bel et bien chargé un membre de sa représentation diplomatique a Paris pour concocter une conspiration anti-algérienne en proliférant de fausses informations et des attaques hostiles a l’Algérie en utilisant des ressortissants algériens travaillant pour le compte d’El Makhzen.

Le travail de la diplomate marocaine va au-dela des activités connues dans le cadre des traditions diplomatiques; en fomentant des manœuvres et nourrir les rumeurs dans le but de déstabiliser et l’Algérie et ses intérêts tant a l’intérieur qu’a l’extérieur du pays.

Ces rapports ont révélé entre autre que la dénommée ‘Rachida Jeddi’ – de nationalité marocaine- et connue de sa proximité de la famille royale serait derrière toutes les allégations relayées par des internautes sur les réseaux sociaux qui s’identifient comme étant des Algériens mais qui n’ont de lien avec le pays que la nationalité.

Selon les mêmes sources, Jeddi qui officie au sein de la représentation diplomatique marocaine a Paris depuis 2010 organisait en effet des voyages au profit de personnalités françaises et des responsables des médias français soit pour le Maroc qui excelle bien entendu dans ce genre de voyage de tourisme sexuel, soit vers une autre destination en contrepartie de d’enrôler ces derniers dans une manœuvre visant a déstabiliser et salir l’image de l’Algérie.

Cette espionne marocaine qui agit en sa qualité de diplomate est chargée, d’après ces rapports, de mener des campagnes de dénigrement contre l’Algérie en s’appuyant sur des ressortissants algériens qui déversent leur venin sur leur propre pays via les réseaux sociaux.

Toutefois, toutes leurs tentatives et leurs velléités déstabilisatrices ont été vouées a l’échec.

En vérité, c’est cette diplomate elle-même qui assure des financements et du soutien logistique au profit de ces pseudo-Algériens et définit les fake news et choisit l’angle d’attaque pour semer la zizanie, la division et la discorde entre Algériens.