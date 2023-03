Championnat arabe 2023: l’Algérie domine la compétition du judo

La sélection nationale de judo s’est adjugée la première place du classement général du Championnat arabe 2023 (messieurs et dames), disputé vendredi et samedi à Doha, avec une moisson de 15 médailles (6 or, 3 argent, 6 bronze).

Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Houd Zourdani (-73 kg), Mehdi Lili (+100 kg), Faiza Aissahine (-52 kg), Souad Belekhal (-70 kg), Louiza Ichallal (-78 kg) et Narimene Gueraoua (+78 kg), alors que celles en argent sont revenues à Bilal Yakoubi (-60 kg), Houaria Kadour (-48 kg) et Zina Bouakache (-57 kg).

Les médailles de bronze ont été l’œuvre de Dounia Rezoug (-63 kg), Rachid Cherrad (-66 kg), Djamel Souillah (-81 kg), Oussama Kabri (-90 kg), Réda Lamri (-100 kg) et Sofiane Belekra (+100 kg).

Outre le pays organisateur, le Championnat arabe a enregistré la participation de l’Algérie, l’Egypte, les Emirats arabes unis, la Jordanie, Djibouti, Bahreïn, le Maroc, l’Irak, la Tunisie, le Koweït, la Syrie et le Liban.

Les épreuves de cette compétition qui entre dans le cadre de la préparation des Mondiaux 2023 de la discipline (7-14 mai) dans la capitale qatarie se sont disputées à la salle Ali Ben Ahmed Al Atia.

Le Qatar accueillera le prochain championnat du monde de judo prévu du 7 au 14 mai 2023.