Cisjordanie occupée: 16 Palestiniens arrêtés par l’armée sioniste, dont le directeur de la mosquée Ibrahimi

L’armée sioniste a arrêté 16 Palestiniens, dont le directeur de la mosquée Ibrahimi à Hébron, lors de raids menés tôt vendredi dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée, selon des médias officiels et des sources locales.

À Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont arrêté neuf Palestiniens, après avoir perquisitionné leurs domiciles, dont le directeur de la mosquée Ibrahimi, Moataz Abu Sneineh, ainsi que Hammam Abu Markhiya, un responsable chargé de la garde du lieu de culte, a rapporté l’agence de presse officielle Wafa.

Dans la ville de Qalqilya, les forces israéliennes ont arrêté cinq Palestiniens au cours d’un raid, selon des sources locales.

Deux autres Palestiniens ont été arrêtés après des perquisitions menées dans plusieurs habitations à Beita, au sud de Naplouse, ont indiqué les mêmes sources.

Les forces israéliennes ont également effectué des raids dans d’autres secteurs de la Cisjordanie, sans qu’aucune arrestation n’y soit signalée.

L’armée israélienne mène presque quotidiennement des campagnes d’arrestations à travers la Cisjordanie, ciblant notamment des femmes et des enfants. Ces opérations s’accompagnent souvent, selon les sources locales, d’agressions contre les habitants, de dégradations de leurs biens et de dommages causés aux habitations.

Ces raids se sont intensifiés après le début de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.