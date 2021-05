Classement FIFA: l’Algérie reste 33e

Les Verts restent scotchés a la 33e place mondiale, a l’occasion du classement FIFA du mois de mai publié ce jeudi.

La sélection nationale conserve ainsi sa 4e place africaine derrière le Sénégal (22e), la Tunisie (26e) et le Nigeria (32e).

Le TOP 10 demeure inchangé avec la Belgique sur le toit du monde, suivie de la France, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Argentine, l’Uruguay et le Danemark.

Ayant validé son billet de qualification pour la CAN 2021 au Cameroun, les protégés a Djamel Belmadi renouent avec la compétition avec au programme trois joutes amicales les 3, 6 et 11 juin prochain face respectivement a la Mauritanie et le Mali au stade Mustapha Tchaker au Blida et face a la Tunisie a Tunis.