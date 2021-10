Classement FIFA: le Maroc devance l’Algérie

L’Algérie a perdu sa 3e place africaine au profit du Maroc qui enregistre une montée au classement du FIFA rendu public ce jeudi 21 octobre 2021.

Les Verts qui occupent la première place de leur groupe dans les éliminatoires du Mondial du Qatar 2022 restent a la 30e place mondiale, derrière le Maroc (29e), le Japon (28e) et la Tunisie (27e).

Quant aux adversaires des protégés de Djamel Belmadi dans la course pour la coupe du monde, le Burkina Faso se positionne a la 61e place mondiale et 11e au classement des sélections africaines, le Niger (121e) et 31e tandis que le Djibouti qui ferme la marche du groupe occupe le 188e rang mondial et la 50e place africaine.

Le Sénégal conserve son fauteuil de leader sur le continent africain (20e), suivi de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie et du Nigeria .

Les Diables Rouges (Belgique) restent sur le toit du monde, suivis du Brésil et de la France –vainqueur de la Ligue des nations d’Europe- qui rejoint le trio de la tête en éjectant l’Angleterre.