Comment fonctionne vraiment le cerveau des bilingues?

Elément de réponse avec deux linguistes américaines

Le bilinguisme et ses bénéfices pour le cerveau ont fait l’objet d’un nombre important d’études. Rend-il plus intelligent? Préserve-t-il du déclin cognitif? Offre-t-il des avantages aux enfants? La liste est longue, et parfois contestée. Alors, que se passe-t-il vraiment dans le cerveau des bilingues?

Sarah Phillips et Liina Pylkkanen, du département de linguistique de l’université de New-York, ont décidé de monitorer l’activité cérébrale de personnes bilingues anglais/coréen en les comparant avec celle d’autres volontaires ne maîtrisant qu’une seule langue. Dans leur étude, publiée dans la revue spécialisée eNeuro, ces deux chercheuses ont mis en évidence un phénomène surprenant: le cerveau des bilingues se moque bien de la langue utilisée, il combine les mots de la même manière.

Comment les vrais bilingues passent d’une langue a l’autre

Ces deux scientifiques se sont penchées sur la façon dont les personnes bilingues passent d’une langue a l’autre de manière naturelle et ce qui se passe alors dans leur cerveau. Pour cela, elles ont mesuré l’activité neuronale d’un groupe de bilingues coréen-anglais. «Il y a une grande communauté bilingue anglo-coréen aux Etats-Unis,» explique Sarah Phillips. «Je suis aussi bilingue coréen-anglais, je suis un mélange de Coréen et de Noire et, parfois, je parle l’afro-américain, parfois je parle l’anglais conventionnel et d’autres fois je parle coréen, et je trouve que ce phénomène de “permutation de code” vraiment fascinant.»