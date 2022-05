Convocations BAC et BEM: Trois modes de retrait mis a la disposition des candidats

es candidats aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (BAC), session 2022 pourront retirer leurs convocations a partir de mardi 10 mai. Trois modes de retrait sont mis a la disposition des élèves, c’est ce qu’explique Nadhir Khensous, directeur de l’éducation d’Alger-Est, dans un reportage diffusé, ce mardi matin, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Nadhir Khensous, directeur de l’éducation d’Alger-Est explique les modes de retraits de convocations d’examen BEM et BAC

« Il existe plusieurs manières de le faire : soit a travers l’établissement scolaire habilité a fournir ce document, soit via l’espace parental sur la plateforme nationale, ou encore a l’aide du site web de l’Office national des examens et concours, https://bac.onec.dz/ pour les bacheliers, et https://bem.onec.dz/ pour les élèves de 4e année CEM », précise Nadhir Khensous.

En cas de perte de la convocation, la plateforme restera ouverte jusqu’a la date prévue des examens, rassure le responsable, qui informe : « en cas de problèmes, la direction de l’éducation reste a la disposition des candidats. »