Coupe du monde 2022: changement de match d’ouverture!

Quatre ans après Russie-Arabie saoudite, on a cru pendant toute la soirée que cette nouvelle Coupe du monde allait s’ouvrir avec un match d’ouverture peu alléchant, la faute au principe de faire jouer le pays-hôte en premier: le Qatar, qui dispute le premier Mondial de son histoire, devait lancer ce mois de football avec une rencontre contre l’Equateur, absent de la dernière Coupe du monde, le lundi 21 novembre (11h), a rapporté le Parisien.

Mais la Fifa en a finalement décidé autrement. Sans se justifier, elle a modifié les horaires de diffusion de la première journée (sans doute pour permettre a ce que ce match soit diffusé a horaire décent en Equateur) et remplacé ce Qatar-Equateur par l’alléchante affiche du même groupe entre le Sénégal et les Pays-Bas.

Certes, il y aura bien un choc entre l’Espagne et l’Allemagne, sacrés en 2010 et 2014. Mais il faut être honnête, il est compliqué de parler d’un véritable groupe de la mort dans cette Coupe du monde. Les Espagnols et les Allemands devront composer avec le Japon, certes huitième de finaliste il y a quatre ans, mais avec également un barragiste (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande). Le Brésil hérite aussi d’une poule dense, avec deux nations européennes, la Suisse et la Serbie, mais aussi le Cameroun. Enfin, les groupes A (Qatar, Equateur, Sénégal et Pays-Bas) et H (Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud) sont ouverts, et le F (Belgique, Canada, Maroc, Croatie) méritera le détour.