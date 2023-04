Crise malienne: le rôle de l’Algérie et les efforts du Président salués

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont, à l’occasion de la réunion tenue mercredi à New York, salué à l’unanimité le rôle de l’Algérie, en sa qualité de cheffe de file de la médiation internationale, pour son engagement continu aux côtés des Maliens sur la voie du retour de la stabilité au Mali, notamment à travers les différentes consultations tenues à Alger et Bamako.

Les membres du Conseil ont, également, rendu hommage aux efforts inlassables de la médiation internationale visant à préserver intact l’engagement des parties signataires de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, dans le cadre du Comité de suivi de l’Accord d’Alger (CSA), sous la présidence de l’Algérie, et à rapprocher les points de vue à l’effet d’une mise en œuvre intégrale de l’accord.

Dans ce contexte, les membres du Conseil ont appelé les parties maliennes à la nécessité d’une mise en œuvre “diligente et intégrale” de l’Accord d’Alger, qui demeure la pierre angulaire pour une paix et une stabilité durables au Mali et dont la mise en œuvre est aujourd’hui plus importante que jamais notamment dans le contexte de la transition.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a félicité dans son rapport, présenté au Conseil de sécurité à l’occasion de cette réunion, l’implication personnelle du président de la République qui a “successivement reçut à Alger une délégation malienne de niveau ministériel et des représentants des mouvements signataires de l’Accord de paix”.

Prenant part aux travaux de cette réunion, le Représentant permanent du Mali s’est joint aux membres du Conseil de sécurité pour “adresser les remerciements des autorités maliennes à la médiation internationale, particulièrement à son chef de file, la République sœur d’Algérie”, en réitérant la disponibilité de son pays à travailler avec la médiation internationale pour restaurer la paix et la stabilité au Mali.