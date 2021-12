Début des travaux du Sommet Turquie-Afrique a Istanbul

Aïmene Benabderrahmane représente le président Tebboune

Les travaux du 3ème sommet Turquie-Afrique ont débuté samedi a Istanbul avec la participation du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d’ouverture de ce sommet qui se déroule sous le thème “Partenariat renforcé pour le développement et la prospérité”, a été présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan,en présence d’une quarantaine de pays africains, représentés par une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères ainsi qu’une délégation de l’Union africaine.

Dans son allocution d’ouverture, le président turc a exprimé sa “satisfaction” d’accueillir les Africains a Istanbul, relevant que les relations entre la Turquie et les pays africains remontent au 9ème siècle.

Il a indiqué que son pays adopte une approche de gagnant-gagnant avec l’Afrique et ambitionne d’approfondir les relations avec le continent a même de l’accompagner dans son développement et l’instauration de la paix.

Il est attendu de ce sommet de donner une nouvelle dynamique au partenariat stratégique entre la Turquie et les pays du continent et d’établir le bilan des deux précédents sommets qui s’étaient tenus respectivement a Istanbul en 2008 et en Guinée-Equatoriale en 2014.

Lamamra tient une séance de travail avec son homologue turc

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, a tenu vendredi a Istanbul, une séance de travail avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu au cours de laquelle ils ont exprimé leur satisfaction du niveau atteint par la coopération économique, particulièrement en matière d’échanges commerciaux et d’investissements directs, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont également convenu au cours de cette rencontre, qui s’est tenue a l’issue de la réunion ministérielle préparatoire au 3ème sommet de Partenariat Turquie-Afrique, qui débutera samedi, d’intensifier leur action pour le renforcement de cette coopération pour la hisser au niveau des ambitions et des capacités des deux pays.

Lamamra et Cavusoglu ont également échangé leurs points de vue sur les conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays participants au 3ème sommet de partenariat Turquie-Afrique qui seront soumises au sommet au cours duquel le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, présidera la délégation algérienne en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

D’autre part, les deux ministres se sont entretenus sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans la zone euro méditerranéenne et les questions africaines d’actualité.

La participation de l’Algérie confirme le partenariat entre Alger et Ankara

La participation de l’Algérie au 3ème Sommet de partenariat Turquie-Afrique qui se tient samedi a Istanbul, confirme le partenariat d’exception des relations qu’entretiennent les deux pays.

Dans ce sens, la participation du Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, a ce sommet en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réaffirme le caractère d’exception des relations bilatérales qu’entretiennent l’Algérie et la Turquie dans divers domaines.

Ce partenariat d’exception, entre l’Algérie et la Turquie qui sont liées par un traité d’amitié et de coopération depuis 2006, s’est traduit par l’intensification des investissements et des échanges commerciaux ainsi que par le renforcement de la concertation politique sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Pour rappel, le président turc Recep Tayyip Erdogan, avait déclaré lors de sa visite de travail et d’amitié effectuée en Algérie en janvier 2020, que la Turquie comptait beaucoup sur l’Algérie quant a la réussite du sommet Turquie-Afrique, considérant a ce propos l’Algérie comme “le plus important accès sur le Maghreb et a l’Afrique”.

Il faut aussi relever que la visite d’Erdogan était la première du genre effectuée par un chef d’Etat en Algérie, après l’élection de Abdelmadjid Tebboune au poste de président de la République en décembre 2019.

En ce sens, la coopération entre les deux pays s’est traduite sur le terrain par la signature de plusieurs accords de partenariat et de coopération ainsi que des mémorandums d’entente dans divers secteurs, notamment l’énergie, l’agriculture, le tourisme, l’enseignement supérieur, la culture, la diplomatie, la santé et les start-up.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait fait part, lors de sa dernière visite en Algérie (août 2021), de la volonté de son pays de “poursuivre la coopération avec l’Algérie pour garantir la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région”.

Au plan économique, la dynamique insufflée aux échanges entre les deux pays devrait aboutir prochainement a la tenue de la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau, dont la mise en place a été décidée conjointement par les Présidents Tebboune et Erdogan en janvier 2020.

En attendant, la 11ème session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-turque s’était tenue le mois de novembre dernier a Alger afin de consolider davantage la coopération et le partenariat entre les deux pays.

Ainsi, a travers l’ensemble les investissements directs turcs, l’Algérie est considérée comme le deuxième partenaire de la Turquie en Afrique. En ce sens, la Turquie a déja investi plus de 5 milliards de dollars en Algérie, principalement dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques, du textile, du médicament et de la construction.

Dans le domaine de la construction et de l’habitat, les entreprises turques ont réalisé 550 projets d’infrastructure et de logement d’une valeur de 20 milliards de dollars a ce jour en Algérie, alors que le nombre d’entreprises avec des partenaires turcs en Algérie a dépassé les 1.300.

Durant l’année 2020 et malgré la pandémie du Covid-19, plus de 130 sociétés turques ont été créées en Algérie dans différents secteurs.

En 2020, les deux pays avaient également renouvelé le contrat permettant a l’Algérie d’approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’a 2024, permettant ainsi a l’Algérie de devenir le premier fournisseur de GNL a la Turquie et le quatrième fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPLc).

En outre, le partenariat entre Sonatrach et la société turque Renaissance pour la réalisation du complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène (PDH-PP) et le plan d’investissement de la société turque TOSYALI, d’un montant global de 1,7 milliard de dollars pour la production d’acier plat a Oran, constituent des modèles de réussite qui motivent les deux pays a rechercher de nouvelles opportunités de partenariat gagnant-gagnant.

Compte tenu de la densité des échanges et de la coopération tous azimuts, l’Algérie et la Turquie veillent a hisser leurs relations au rang d’excellence, sachant que les deux pays partagent des relations historiques empreintes d’amitié et de coopération multiforme.