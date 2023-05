Décès de l’ambassadeur d’Afrique du sud en Algérie

L’ambassadeur d’Afrique du sud en Algérie, Billy Lesedi Masetlha, est décédé, dimanche à Pretoria, suite à une longue maladie.

Suite à cette douloureuse épreuve, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a exprimé sa “profonde tristesse et affliction”.

“L’Afrique du sud et l’ensemble du continent africain ont perdu un diplomate chevronné fortement convaincu des idéaux des et objectifs suprêmes de l’unité africaine à la faveur de sa lutte avec abnégation au sein du mouvement anti-apartheid dans son pays”, a indiqué dimanche soir un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

L’Algérie a perdu, suite au décès de l’ambassadeur Billy Lesedi Masetlha, “un diplomate qui a contribué, grâce à ces compétences et son abnégation, au renforcement et préservation des relations algéro-sud africaines”, a ajouté la même source.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger présente “ses sincères condoléances au staff de l’ambassade d’Afrique du Sud, au corps diplomatique en Afrique du sud, à la famille et au amis de l’ambassadeur Masetlha”, a conclu le communiqué.