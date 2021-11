Décès du grand artiste syrien Sabah Fakhri

Le ministère syrien de l’Information et le Syndicat des artistes ont annoncé, ce mardi 2 novembre, que l’artiste Sabah Fakhri est décédé ce matin a l’age de 88 ans.

Né en 1933 a Alep, sous le nom de Sabah Eddine Abou Kaws, il est considéré comme l’une des icônes culturelles de la Syrie et du monde arabe. Chanteur, acteur et compositeur, il est également réputé pour sa maîtrise d’un large répertoire de poèmes arabes classiques et contemporains.

Il a gravé son nom dans le livre des records “Guinness” quand a chanté pendant plus de dix heures d’affilée a Caracas au Venezuela.