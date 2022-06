Des femmes de ménage, chauffeur, accordeur au parlement français

Femme de ménage, chauffeur-livreur, ex-boxeur… L’élection de la nouvelle Assemblée nationale, dimanche, est marquée par l’arrivée de profils inhabituels sous les ors du Palais-Bourbon, plus populaires, même si cadres et professions libérales restent les plus représentés.

L’essentiel de ces élus, souvent novices, appartiennent aux deux grands groupes d’opposition que sont La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN). – Katiana Levavasseur (RN, Eure), 51 ans, agent d’entretien dans une grande surface. Fille d’un ambulancier et d’une aide-soignante, titulaire d’un BEP vente, cette conseillère municipale d’opposition depuis 2020 au Neubourg (4.200 habitants) entend défendre “l’emploi des petites mains de France qui, comme moi, se lèvent de bonne heure le matin (… ) pour gagner 11,75 euros (bruts, ndlr) de l’heure”. M. Macron “nous a quand même traités d’illettrés, Hollande nous avait traités de sans-dents. Donc y a un moment, on a bien compris qu’on serait jamais respectés.” – Jorys Bovet (RN, Allier), 29 ans, chauffeur-livreur. Il aspire a lutter contre la pauvreté et la désindustrialisation. “Je travaille depuis que j’ai 16 ans. Je connais la vie de monsieur et madame tout le monde. Et je vois que depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat se détériore”, avait-il déclaré au quotidien La Montagne. – José Beaurain (RN, Aisne), 50 ans, accordeur de piano non-voyant et vice-champion de France de bodybuilding. Issu “de la classe ouvrière”, cet ancien salarié d’un magasin de musique a Soissons, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, dit avoir été séduit par “l’accueil et la bienveillance” du RN. – Sébastien Delogu (LFI, Marseille), 35 ans, chauffeur de taxi. Fils d’un chauffeur de taxi et d’une vendeuse de vêtements, il obtient le brevet en candidat libre et commence a travailler a 18 ans comme vendeur de prêt-a-porter et agent de sécurité. En 2016, il se bat contre “l’ubérisation” de l’activité de taxi.