Des hackers menacent de divulguer les photos personnelles du ministre sioniste de la Défense

Une cyberattaque contre le ministère sioniste de la Défense aurait été menée avec succès, a affirmé cette semaine un groupe de hackers nommé Moses Staff, publiant des fichiers et des photos qu’il prétend avoir obtenus depuis des serveurs du ministère.

Le groupe aurait piraté plus de 165 serveurs et 254 sites Web, et compilé plus de 11 téraoctets de données, liés a la Poste israélienne, au ministère de la Défense, a Benny Gantz personnellement, mais aussi a des sociétés telles qu’Electron Csillag et Epsilor.

“Nous vous surveillons depuis de nombreuses années, a chaque instant et a chaque étape”, a révélé le groupe annonçant la cyberattaque sur son compte Telegram dimanche.

“Toutes vos décisions et déclarations ont été sous notre surveillance. Au final, nous vous frapperons au moment où vous ne vous y attendrez pas”, a-t-il affirmé.

Le groupe aurait eu accès à des documents confidentiels, notamment des rapports, des cartes opérationnelles, des informations sur des soldats et différentes unités, ainsi qu’a des courriers.

“Nous allons publier ces informations pour informer le monde entier des crimes commis par les autorités israéliennes”, a prévenu le groupe.

Les fichiers divulgués comprenaient des photos du ministre de la Défense et des informations sur les soldats israéliens ainsi qu’une lettre datant de 2010 émise par Benny Gantz et adressée au chef adjoint d’état-major et au chef du renseignement des forces armées jordaniennes.

“Au cours des dernières années, nous avons souvent entendu parler de la divulgation d’informations militaires à la suite de défaillances sécuritaires”, a déclaré mercredi la consultante en cybersécurité, Einat Meyron, ajoutant que cet incident “montre qu’il existe des groupes de pirates anonymes qui collectent systématiquement de telles informations”.