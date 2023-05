Des pluies orageuses continueront d’affecter plusieurs wilayas de l’Est

Placé en vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Batna, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité du BMS en cours de 12h00 à 22h00.