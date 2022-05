Des sociétés pionnières a la conquête du marché automobile algérien

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a annoncé dimanche l’entrée d’entreprises de renommée mondiale sur le marché automobile algérien.

Le ministre Zeghdar a affirmé que le taux d’intégration en matière de la construction automobile sera très important, assurant par la même que 2022 sera une année économique par excellence.

Le membre du gouvernement a expliqué que le régime d’importation des chaînes et équipements de production rénovés revêt “une importance extrême” en matière de renforcement des capacités de la production nationale et de la relance et la diversification des activités industrielles en saisissant les occasions offertes sur les marchés internationaux

Ce nouveau cadre juridique, initié par le ministère de l’Industrie, repose sur plusieurs axes principaux, dont la priorité accordée au rendement économique lors de l’acquisition des chaînes de production rénovées a travers l’évaluation des capacités effectives de ces chaînes, une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années étant exigée, a rappelé l’interlocuteur.

Le nouveau cadre prévoit aussi le contrôle a posteriori de l’importation des chaînes et équipements de production rénovés, en exigeant de l’opérateur un certificat d’entrée en exploitation de l’équipement ou de la chaîne importé(e), établi par un expert assermenté résidant en Algérie afin d’éviter l’importation anarchique et l’apparition d’intermédiaires et de spéculateurs sur le marché national, a-t-il ajouté.