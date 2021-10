Djabelkheir: mon procès est une “première” dans l’histoire de la justice algérienne

Saïd Djabelkheir a qualifié son procès d’une première dans les annales judiciaires algériennes dans la mesure où c’est la première fois où l’on accepte une requête sur la inconstitutionnalité d’un article de loi transmise au Conseil constitutionnel.

“Le tribunal d’Alger a décidé mercredi 20 octobre d’envoyer le dossier de l’affaire muni d’une requête sur l’inconstitutionnalité de l’article 144 bis 2 au Conseil constitutionnel pour statuer sur la constitutionnalité ou non dudit article”, a écrit Djabelkheir sur Facebook.

“C’est la première fois dans l’histoire de l’Algérie, ajoute-t-il, que la justice algérienne accepte une requête sur l’inconstitutionnalité de l’article 144 bis 2 du code pénal, et c’est aussi la première fois dans l’histoire de l’Algérie que l’on décide de transmettre une requête relative audit article au Conseil constitutionnel“.

Saïd Djabelkheir condamné a trois ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné, ce jeudi 22 avril 2021, l’universitaire Saïd Djabelkheir a trois ans de prison ferme et 50 000 DA d’amende pour atteinte aux préceptes de l’Islam.

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait requis lors du procès du 2 avril dernier l’application de la loi dans l’affaire de Saïd Djabelkheir.

En réaction a ce verdict, Dr Abderrezak Bouidjra a dit espérer que la condamnation soit plus sévère et plus ferme, mais il a quand même remercié Allah et tous ceux qui l’ont soutenu dans cette affaire l’opposant a Saïd Djabelkheir.