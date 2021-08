Djamel Bensmaïl lynché et brûlé à Tizi Ouzou: Les précisions de la justice

Le ministère de la justice a réagi ce jeudi 12 août 2021 sur l’affaire de lynchage puis de l’immolation du jeune Djamel Bensmail originaire de khemis Miliana dans la commune de Larbaaâ nath irathen a tizi Ouzou.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la justice a indiqué que le parquet de la république a ordonné l’ouverture d’une enquête autour des circonstances de l’assassinat du jeune djamel bensmail, afin de déterminer l’identité des auteurs.

La même source précise qu’en date du mercredi 11 août, des citoyens ont appréhendé trois individus a bord d’un véhicule, soupçonnés d’être impliqués dans le déclenchement des feux de forêts dans la région.

Après avoir été battus par ceux qui les ont appréhendés la police est intervenue pour les sauver et les transférer au commissariat », selon la même source, alors que de nombreuses personnes ont reproché aux services de sécurité de n’avoir pas protégé le suspect.

«Le même groupe s’est attaqué au commissariat et a pu faire sortir un des individus suspects et l’ont traîné a l’extérieur du commissariat, jusqu’a la place du centre-ville où ils l’ont lynché et brûlé, ce qui a causé sa mort. » Selon le parquet, des « éléments de la police qui sont intervenus pour sauver la victime ont été agressés et ont subi des blessures. »

Le parquet a instruit la police judiciaire d’ouvrir une enquête sur les circonstances de cette affaire afin d’identifier les coupables et les présenter devant la justice pour répondre de leur acte conformément aux lois de la République, « pour que ce crime abominable ne reste pas impuni », conclut le communiqué.