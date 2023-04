En plein vol, un avion prend feu après une collision avec un oiseau

La sécurité d’un voyage en avion se joue parfois à peu de chose. Un engin de la compagnie aérienne American Airlines a dû atterrir en urgence ce dimanche aux Etats-Unis après seulement 39 minutes de vol à cause d’un incendie à bord.

En cause: un oiseau est entré en collision avec l’engin, provoquant un départ de feu dans un réacteur, rapporte Le Parisien. L’incident a forcé le pilote de l’avion, un Boeing 737-800, à faire immédiatement demi-tour et atterrir en urgence. L’avion, qui devait initialement aller de Columbus (Ohio) à Phoenix (Arizona), a donc ramené ses 173 passagers à leur aéroport de départ.

L’avion filmé de l’intérieur

Toutes les personnes présentes à bord de l’avion au moment de l’incident sont saines et sauves, équipage de bord inclus. Des images de la scène ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit l’avion, filmé depuis le sol et depuis l’intérieur de la cabine, avec des flammes s’échappant très régulièrement du réacteur droit.