Etats-Unis: Dix morts dans une fusillade

La fusillade « a motivation raciale » a eu lieu dans un magasin d’alimentation de Buffalo, dans l’Etat de New York. L’auteur présumé a été arrêté.

Dix personnes ont été tuées par balles samedi dans un magasin d’alimentation de Buffalo, dans l’État de New York (nord-est des Etats-Unis) par un homme armé qui a été arrêté, a annoncé le quotidien local The Buffalo News, citant des sources policières. « Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d’un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement », a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police.

« Nous enquêtons sur cet incident comme étant a la fois un crime motivé par la haine et une affaire d’extrémisme violent a motivation raciale », a déclaré Stephen Belongia, policier du FBI a Buffalo, lors d’une conférence de presse dans cette ville américaine septentrionale, au bord du lac Erié, a la frontière avec le Canada. Le tueur a été immédiatement arrêté sur place, poursuivi dans un premier temps pour « meurtre avec préméditation » et incarcéré.

Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans, blanc, qui était équipé d’une « arme d’assaut », d’un gilet pare-balles, d’une tenue de type militaire, d’un casque et d’une caméra pour diffuser son crime en direct sur Internet, ont annoncé les autorités policières et judiciaires locales. Le chef de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia, a fait état de « dix personnes tuées » et de trois autres blessées. Onze étaient des personnes noires et deux étaient des blancs, dans ce quartier majoritairement afro-américain de Buffalo.

« Un crime motivé par la haine et raciste »

D’après le commissaire Gramaglia, le tueur a d’abord tiré sur quatre personnes sur le parking du supermarché Tops, en tuant trois d’entre elles, avant d’entrer dans le commerce et d’y commettre un carnage. La, un garde de sécurité, policier a la retraite, a tiré sur l’assaillant, mais ce dernier, protégé par son gilet pare-balles, n’a pas été blessé et a abattu ce garde.

Lorsque la police est arrivée très vite sur les lieux, le jeune homme a retourné son arme contre lui, au niveau de son cou, avant de se rendre aux forces de l’ordre, selon le commissaire Gramaglia. Cette attaque est « un crime motivé par la haine et raciste », perpétrée par « le mal incarné », a fustigé le shérif du comté d’Erié, John Garcia.