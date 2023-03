Ferhat M’heni condamné à perpétuité

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a condamné, mercredi par contumace, le chef du mouvement terroriste “MAK” Ferhat M’heni à perpétuité et confirmé le mandat d’arrêt international émis à son encontre pour “atteinte à l’intégrité territoriale”, “atteinte à la sécurité de l’Etat”, “atteinte à l’unité nationale et à la stabilité des institutions de l’Etat”, “création et appartenance à une organisation terroriste”.

Le tribunal de Dar El Beida a également condamné à la même peine, dans la même affaire, quatre (4) autres accusés. Il s’agit de Farfouh Hanafi, Merzouk Abderrahmane, Kadi Slimane et Lorghioui Jugurtha.

Des peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme ont été prononcées contre 4 accusés, tandis qu’un autre accusé a été acquitté.