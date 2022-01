Foreign Policy: le Maroc est plus que jamais isolé

Au milieu des tensions avec ses alliés et de l’agression croissante avec ses ennemis, y compris l’escalade de la violence avec l’Algérie et le Front Polisario, le Maroc court le risque de sombrer dans l’isolement et l’hostilité.

Le bourbier diplomatique du Maroc

Pendant longtemps, le Maroc a été le chouchou des cercles politiques de Washington. Le pays est souvent salué comme le premier a reconnaître l’indépendance des Etats-Unis (en 1777), et peu de choses ont fait obstacle aux relations maroco-américaines depuis. Les efforts de lobbying du royaume, pour sa part, n’ont historiquement pas nécessité beaucoup de travail pour convaincre les législateurs américains des deux côtés de l’allée d’adopter une législation alignée sur ses intérêts.

Aujourd’hui, cependant, le consensus bipartite autrefois inébranlable des Etats-Unis sur le Maroc s’est éloigné d’un soutien indéfectible. Le reflet le plus récent de cette tendance est un langage sceptique marocain sans précédent introduit dans le projet de loi de crédits et la loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’exercice 2022. Alors que le projet de loi de crédits 2022 du Sénat américain doit faire l’objet de négociations avec la Chambre, le La NDAA a adopté les deux chambres du Congrès. Les deux textes législatifs risquent de détériorer les liens séculaires entre ces deux alliés historiques.

Certes, les Etats-Unis ne sont pas le seul pays avec lequel le Maroc a subi des pertes diplomatiques récentes. Depuis un an, les gros titres brossent un tableau inquiétant d’une diplomatie marocaine en déclin. Cela a laissé le pays relativement isolé, même parmi ses alliés traditionnels.

En mars 2021, le Maroc a rompu les communications diplomatiques officielles avec l’Allemagne au sujet d’une série de ce qu’il a qualifié de « profonds désaccords ». En mai 2021, le Maroc a retiré son ambassadeur en Espagne et assoupli les restrictions aux frontières avec l’enclave espagnole de Ceuta, située en Afrique du Nord, provoquant un afflux de milliers de migrants, dont beaucoup de mineurs non accompagnés, sur le territoire espagnol et de l’Union européenne.

Cette décision a incité le Parlement européen a adopter une résolution concluant que le Maroc enfreignait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. En juillet 2021, des informations ont allégué que des agents des services de renseignement marocains avaient piraté le téléphone du président français Emmanuel Macron ainsi que d’un certain nombre de responsables et de journalistes français. La France, habituellement fervente partisane de son ancienne colonie, est depuis devenue maman. En septembre 2021, la Cour de justice de l’UE a annulé le commerce de l’agriculture et de la pêche entre le Maroc et l’UE.

Le fil conducteur de toutes ces disputes a été la détérioration du corps diplomatique autrefois dynamique du Maroc a la suite de la nomination de Nasser Bourita, un bureaucrate subalterne sans affiliation a un parti et au curriculum vitae relativement mince, au poste de ministre des Affaires étrangères du Maroc en 2017. Au cours de son mandat, Maroc n’a jamais été aussi éloigné de ses voisins et alliés.

“Il existe un consensus général parmi les diplomates anciens et actuels que l’état de la diplomatie marocaine a atteint son point le plus bas depuis l’indépendance”, a déclaré un diplomate marocain vétéran, qui s’est entretenu avec Foreign Policy sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. Il a décrit la diplomatie marocaine actuelle en deux mots : « erratique et médiocre ».

Désormais, les intérêts marocains risquent de perdre le soutien de leur allié le plus ancien et le plus puissant: les Etats-Unis. Les choses ont commencé a mal tourner pour le Maroc après qu’il s’est posé dans la mire de la campagne présidentielle américaine de 2016, lorsqu’il a été annoncé que le roi Mohammed VI avait promis 12 millions de dollars a la Fondation Clinton en 2015.

Rapidement, la campagne de Donald Trump a incorporé le rapport dans ses points de discussion en tant qu’exemple présumé de la candidate Hillary Clinton s’engageant dans le « payer pour jouer ». Pendant toute la durée du mandat ultérieur de Trump en tant que président, il n’a eu aucune réunion officielle avec le roi Mohammed VI. Le rendez-vous le plus proche des deux chefs d’Etat a été lorsque les photos d’eux lors de la cérémonie du jour de l’armistice 2018 en France sont devenues virales: Trump a pu être vu en train de regarder Mohammed VI endormi.

Et puis, au cours des dernières semaines du mandat de Trump, il a publié une proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental en échange de la normalisation des relations du Maroc avec Israël. Cette décision a immédiatement sollicité une condamnation bipartite a Washington.

Le sénateur républicain Jim Inhofe et le sénateur démocrate Patrick Leahy ont été a l’avant-garde de cette critique, qui s’est poursuivie dans l’administration Biden. Inhofe et Leahy ont tous deux rédigé une lettre du Sénat de février 2021 adressée au président américain Joe Biden, l’exhortant a annuler la décision de Trump, qu’ils ont qualifiée d’approuvant « les revendications illégitimes de souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental ».

Le conflit du Sahara occidental a émergé après l’indépendance du territoire de la domination coloniale espagnole dans les années 1970. Le Front Polisario pro-libération a rapidement réorienté sa lutte armée contre le Maroc lorsque le royaume a pris le contrôle du Sahara occidental en 1975, et ce n’est qu’en 1991 que les deux parties ont accepté les termes d’un accord de cessez-le-feu négocié par l’ONU s’engageant a tenir un référendum sur le statut du territoire. Plus de 30 ans plus tard, le vote n’a toujours pas eu lieu malgré le soutien écrasant de la communauté internationale et des Nations Unies.

Les projets de loi de finances de l’exercice 2022 et la NDAA incluent des changements importants sur le Maroc et le Sahara occidental.

Inhofe est le membre de premier plan de la commission des services armés du Sénat et Leahy est président de la commission des crédits, de sorte que les projets du Sénat pour le projet de loi de crédits de l’exercice 2022 et la NDAA incluent des changements importants sur le Maroc et le Sahara occidental par rapport aux années précédentes.

Dans les versions antérieures du projet de loi – qui, entre autres, décrit les crédits pour le Département d’Etat et d’autres opérations étrangères des Etats-Unis – les dispositions relatives au Sahara occidental avaient été placées sous la section sur le Maroc. “Nous ne pensions pas que cela reflétait la réalité ou le droit international”, a déclaré Tim Rieser, assistant principal en politique étrangère de Leahy et greffier démocrate du sous-comité des crédits sur les opérations étatiques et étrangères. « Donc, la première chose que nous avons faite au Sénat a été de séparer le Sahara occidental et de le placer sous sa propre rubrique en tant que disposition générale. »

Inhofe a fait écho a ce sentiment: “Cette section particulière devrait être protégée tout au long du processus de négociation”, a-t-il déclaré a Foreign Policy dans un e-mail. Créditant Leahy pour le langage fort, Inhofe a ajouté: “Cela envoie un message fort a l’administration Biden – c’est une priorité pour le Congrès, vous devez donc en faire une priorité également.”

Si le projet de loi de crédits survit au processus de négociation de la Chambre, le placement du Sahara occidental comme son propre titre n’est qu’un des nombreux changements qui pourraient marquer un tournant dans les relations maroco-américaines. Le projet s’oppose également a l’utilisation de fonds pour la construction d’un consulat américain au Sahara occidental, annulant l’inauguration nominale par l’administration précédente de ce qui allait finalement être un consulat dans le territoire contesté.

En outre, la NDAA, qui couvre les crédits destinés a l’armée américaine, limite l’utilisation des fonds pour tout exercice militaire avec le Maroc a moins que le secrétaire américain a la Défense « détermine et certifie aux comités de défense du Congrès que le Royaume du Maroc a pris des mesures pour soutenir un accord de paix final avec le Sahara occidental.

Après avoir passé a la fois le Sénat et la Chambre, il y a une forte probabilité que les exercices militaires annuels de l’African Lion de cette année, le plus grand exercice de l’US Africa Command, ignorent entièrement le Maroc. A l’exception d’une pause liée a la pandémie en 2020, la dernière fois que les exercices African Lion ont exclu le Maroc, c’était en 2013, lorsque le Maroc a protesté contre le soutien américain a un mandat de surveillance des droits humains dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Sahara occidental. En réponse, les Etats-Unis ont annulé leur soutien au mandat.

Beaucoup avaient prévu que, sous l’administration Biden, il y aurait une autre poussée pour inclure un mandat des droits de l’homme dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Sahara occidental, connue sous le nom de Minurso . Non seulement les Etats-Unis sont le porte-plume de la résolution du Conseil de sécurité qui détermine le mandat et la durée de la Minurso, mais le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a réaffirmé a plusieurs reprises la promesse de campagne de Biden de « remettre les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine ».

Inhofe et Leahy, ainsi que plusieurs autres sénateurs, dont le démocrate de l’Ohio Sherrod Brown et l’indépendant du Vermont Bernie Sanders, ont signé une lettre d’octobre 2021 a Blinken, appelant a l’inclusion d’un mandat de surveillance des droits humains dans le renouvellement de la Minurso. Le 29 octobre 2021, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui a renouvelé la Minurso sans mandat de surveillance des droits humains. Inhofe a qualifié le langage des droits de l’homme dans la résolution d’« édenté » dans son courrier électronique a Foreign Policy.

Beaucoup ont été frustrés par l’ambiguïté de l’administration Biden sur sa position concernant le Sahara occidental. “Ce qu’ils semblent faire, c’est de défendre cette position” neutre “où ils n’ont pas embrassé de manière affirmative la politique de Trump mais ne l’ont pas non plus rejetée”, a déclaré Rieser. Pour Inhofe, le temps presse : « A ce stade, plus de 10 mois après le début de la nouvelle administration, je veux juste voir de l’action. »

En réponse a ces frustrations, un porte-parole du Département d’Etat a déclaré que « la priorité de l’administration est de relancer un processus politique crédible, conduisant a une solution durable, digne et soutenue internationalement au conflit du Sahara occidental. Nous accueillons chaleureusement la nomination de Staffan de Mistura en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies et soutiendrons activement ses efforts.

De Mistura rejoint une longue lignée d’envoyés de l’ONU pour le Sahara occidental qui n’ont pas réussi a obtenir une résolution. L’ancien ambassadeur américain Christopher Ross a occupé ce poste jusqu’a sa démission en 2017. Pour lui, il y a deux facteurs auxquels l’envoyé actuel devra faire face : un mandat restreint et le mépris du Maroc des directives du Conseil de sécurité. « Notre mandat se limite a faciliter les rencontres entre les parties », a déclaré Ross. « Si le nouvel envoyé doit se limiter a ce même rôle de simple facilitation des réunions, il ne fera aucun progrès. »

Ross a qualifié le bilan du Maroc de respect des directives du Conseil de sécurité, a savoir que toutes les parties devraient s’engager dans des négociations « de bonne foi et sans conditions préalables » et que la Minurso devrait avoir libre accès a tous les interlocuteurs, de « très mauvais ». Le Maroc a non seulement refusé de discuter de toute autre proposition que son plan d’autonomie, mais il a également limité l’accès de la Minurso aux habitants de la zone sous son mandat. “Le Maroc agit en toute impunité”, a déclaré Ross, affirmant que le Maroc est la principale raison pour laquelle aucun progrès n’a été réalisé.

Mis en contexte avec les récentes querelles diplomatiques du Maroc et les querelles sous Bourita, Ross a déclaré, “il y a un manque de mouvement positif dans la diplomatie marocaine” – un point de vue partagé par d’autres. Pour réparer cette image, le Maroc a présenté son accord de normalisation avec Israël comme un exemple de sa facilité, même si les deux pays se sont depuis longtemps engagés dans une série de coopérations depuis le milieu du 20e siècle. Le Maroc s’est appuyé sur cet accord comme une voie alternative pour ses efforts de lobbying, plaçant une figure particulière a la pointe de son offensive de charme a l’étranger: le rabbin israélo-marocain Yoshiyahu Yosef Pinto .

Avant sa récente nomination en tant qu’autorité rabbinique en chef qui supervise la cacherout au Maroc – les lois diététiques qui qualifient les aliments de casher – Pinto a été condamné en Israël pour tentative de corruption, entraînant une peine d’un an de prison. Pinto maintient une présence relativement active sur les réseaux sociaux, où il affiche un mélange de messages allant des instantanés dans un jet privé aux séances de photos avec des politiciens et des diplomates.

L’élévation de Pinto de condamné a chef rabbinique sans aucune contribution de la communauté juive marocaine reflète la nature isolée de la prise de décision au Maroc, y compris en matière de politique étrangère. “Jusqu’a il y a quelques années, les décisions de politique étrangère étaient le résultat d’un groupe collégial de conseillers qui donneraient leurs recommandations au roi Mohammed VI”, a déclaré le diplomate marocain chevronné. De nombreux hauts fonctionnaires qui avaient autrefois l’oreille du roi ont maintenant été expulsés, ce qui a entraîné une chambre d’écho qui a laissé de nombreux anciens diplomates démoralisés et préoccupés par le fait que le Maroc s’engage sur une voie de politique étrangère inquiétante.

Le ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas répondu a une demande de commentaire.

Cette perspective est encore plus sombre lorsqu’elle est placée aux côtés d’indicateurs nationaux récents: le taux de chômage du pays a atteint son plus haut niveau depuis 2001, les droits de l’homme et la liberté d’expression se détériorent rapidement , et de nombreuses personnes sont de plus en plus frustrées par la gestion par l’Etat de la pandémie, qui a été entachée de politiques de dernière minute, mal communiquées et très restrictives.

Historiquement et en raison de sa situation géographique, l’une des forces du Maroc a toujours été sa capacité a naviguer dans les courants fluctuants de la diplomatie internationale. Au milieu des tensions avec ses alliés et de l’agression croissante avec ses ennemis, y compris l’escalade de la violence avec l’Algérie et le Front Polisario, le Maroc court le risque de sombrer dans l’isolement et l’hostilité. Avec son approche agressive de la diplomatie, le Maroc fait très peu pour éloigner la région d’un avenir sombre de conflits et d’instabilité.

Contribution de Samia Errazzouki, doctorante en histoire a l’Université de Californie, Davis.