Forte hausse des températures: Une semaine exceptionnellement chaude

Après un hiver clément, les températures sont plus élevées que la moyenne, avec l’arrivée de la saison estivale, font observer les experts de météorologie.

Il fait déjà très chaud depuis trois jours. Certains ont déja pris leurs précautions en limitant les déplacements . Selon les prévisions de Météo Algérie publiées sur son site internet, le retour a la normale est annoncé pour mercredi prochain, notamment sur les régions nord du pays.

Considérant que le réchauffement climatique est le défi majeur de ce 21e siècle, les spécialistes relèvent «un dérèglement incontestable du climat» en Algérie comme partout ailleurs dans le monde.

A cet effet, la protection civile rappelle, dans son communiqué, qu’ «en période de forte chaleur, il est impératif de se protéger, notamment les personnes vulnérables, a savoir les enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques ».

Il a recommande, a cet effet, «la fermeture des volets et des rideaux de façades exposées au soleil, le maintien des fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, tout en évitant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée».

Dans le cas où il y a nécessité de sortir, Il préconise de « sortir tôt le matin ou tard le soir», recommandant en outre de «porter des vêtements légers et amples et de rester a l’ombre et a l’abri d’une exposition prolongée au soleil».