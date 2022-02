France: les “Hijabeuses” réclament le droit de pratiquer le sport avec le voile

Marlène Schiappa se dit contre le voile dans le sport

Outre leur manifestation la semaine dernière devant le Sénat français en jouant au football, le collectif des “Hijabeuses” – femmes musulmanes, interdites de compétition par plusieurs fédérations sportives françaises- avait prévu de manifester mercredi après-midi devant l’Assemblée nationale française pour protester contre un amendement interdisant le port de signes religieux ostensibles dans le sport.

La manif n’a pas eu finalement lieu car elle a été interdite la veille par la préfecture de police de Paris, dont les arguments avancés sont jugés “scandaleux” par le collectif.

“Il est a craindre que cette manifestation n’attire, outre les personnes qui la soutiennent, des personnes hostiles a la cause défendue et susceptibles d’en découdre avec les premiers”, justifie dans un communiqué le préfet, qui “a pris un arrêté d’interdiction de cette manifestation”, selon le Parisien.

“Les arguments avancés par le préfet sont scandaleux”

Dans l’arrêté publié, la préfecture de police évoque également une revendication “qui fait l’objet d’un vif débat et d’un clivage important au sein de la société entre partisans de l’affirmation d’un islam politique, qui prône le port du voile par les femmes, et partisans des valeurs républicaines d’égalité entre les femmes et les hommes”, ainsi que le “contexte électoral actuel”…

“Les arguments avancés par le préfet sont scandaleux et ne reposent sur rien d’autre que des préjugés racistes et une confusion politique délibérément entretenue”, a réagi l’association “Les Hijabeuses “dans un communiqué, qui annonce avoir “saisi le tribunal pour contester cette décision arbitraire, injuste et complètement disproportionnée”.

Regroupées autour de l’association Alliance citoyenne, les “Hijabeuses” mènent une campagne pour que toutes les femmes, et en particulier les femmes musulmanes, puissent pratiquer leur sport en compétition et porter le voile. La Fédération française de football interdit toujours le port du voile au sein de ses championnats, alors que la Fifa l’autorise depuis 2014.

Invitée ce mardi sur le plateau de BFMTV et RMC, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a dit clairement être contre “les signes religieux et le prosélytisme des les compétitions sportives”.

Celle qui occupait pourtant le poste de la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a dit que “c’est la position du gouvernement”.