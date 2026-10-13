Gaza: Mathilde Panot dénonce une trêve meurtrière et réclame des sanctions contre Israël

La présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dénoncé mardi, la poursuite des violences à Gaza malgré le cessez-le-feu annoncé un an auparavant.

« Un cessez-le-feu qui tue un enfant par jour n’est évidemment pas un cessez-le-feu », a-t-elle déclaré, lors du point de presse hebdomadaire de son groupe parlementaire, citant un bilan de l’UNICEF selon lequel un enfant aurait été tué chaque jour à Gaza depuis un an.

L’élue a exprimé son inquiétude à l’approche de l’hiver, affirmant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait bloqué 8 600 kits d’abris destinés aux Palestiniens de Gaza et rappelé qu’au moins sept enfants étaient morts de froid l’hiver précédent, selon des informations qu’elle attribue également à l’UNICEF.

Des critiques sur les transports de matériel militaire

Mathilde Panot a salué une mobilisation des syndicats CGT et SUD-Solidaires, à la suite d’une alerte d’Urgence Palestine, qui aurait permis d’empêcher le transport de composants militaires.

Elle a également évoqué les conclusions d’organisations palestiniennes faisant état, selon elle, de 560 cargaisons de matériel militaire acheminées de France vers Israël en trois ans.

La députée a par ailleurs cité des révélations de Mediapart selon lesquelles Air France aurait sélectionné des salariés en fonction de leur nationalité pour répondre à des consignes israéliennes, une pratique qu’elle a qualifiée d’« inadmissible ».

Un appel à un embargo et à des sanctions

La présidente du groupe LFI a salué la juriste sud-africaine Navi Pillay, présentée dans son intervention comme la nouvelle lauréate du prix Nobel de la paix, et rappelé ses conclusions qualifiant de génocide les faits commis à Gaza.

« Nous demandons évidemment toujours un embargo sur les armes, des sanctions et la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël », a conclu Mathilde Panot.

Pour rappel, depuis octobre 2023, plus de 74 000 Palestiniens ont été tués et plus de 175 000 blessés à Gaza dans les opérations israéliennes, qualifiées de « génocide » par le ministère palestinien, soutenu par plusieurs organisations internationales indépendantes. Environ 90 % des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites.

Sur la même période, les forces israéliennes et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie occupée, où 1 210 Palestiniens ont été tués, environ 13 350 blessés et plus de 24 600 arrêtés.